A una it-bag effetto cocco è (quasi) impossibile dire di no. A voi la scelta!

Per la serie: "vintage mon amour", presto assisterete a un grande ritorno: l’intramontabile borsa stampa cocco, quintessenza dello stile e protagonista indiscussa della prossima stagione. La tendenza, infatti, mira proprio a riprodurre l’esclusività dei pellami pregiati sostenendo l'idea di lusso a portata di tutti.

Tra le più gettonate, la pelle a squame di alligatore, viene spalmata su marsupi, mini bag, tote, shopping e clutch e declinata su una palette di colori dai toni autunnali: dal cuoio, al bronzo, al testa di moro, passando per il più intenso petrolio, fino a esplodere in un incandescente rosso lacca da gran diva.

Insomma, per il prossimo autunno inverno vi basterà sfoggiare uno dei tanti modelli di borsa croc-effect per donare un aspetto più sofisticato e chic al vostro look.

Ancora dubbi sul prossimo "peccato di shopping"? Per giocare d’anticipo ecco una selezione delle nostre borse effetto cocco preferite.

ALEXANDER McQUEEN Borsa in stampa cocco con cerniera frontale.

Credits: alexandermcqueen.com

ESSENTIEL ANTWERP Borsa arancione con stampa croc-effect.

Credits: essentiel-antwerp.com

Credits: carpisa.it

FURLA Borsa in pelle stampa cocco color beige.

Credits: furla.com

ALVIERO MARTINI 1a CLASSE Clutch con polsiera in pelle.

Credits: alvieromartini.it

GIANNI CHIARINI Borsa in pelle stampa cocco con catena.

Credits: giannichiarini.com

LUI JO Marsupio in similpelle con logo frontale.

Credits: liujo.com

MANGO Borsa a mano verde salvia effetto coccodrillo.

Credits: shop.mango.com

MAX MARA Maxi clutch nera con borchie laterali.

Credits: it.maxmara.com

MICHAEL KORS Borsa a tracolla Jet Set con catena dorata.

Credits: michaelkors.it

LANCEL Borsa a secchiello Elsa in pelle di vacchetta effetto cocco.

Credits: lancel.com

ZARA Borsa a tracolla marrone con fibbia dorata centrale.

Credits: zara.com

TORY BURCH Borsa a tracolla in bronzo effetto cocco.

Credits: toryburch.it

O BAG Mini borsa in ecopelle blu.

Credits: obag.it

STAUD Borsa color petrolio con manico squadrato.

Credits: farfetch.com

PENNYBLACK Borsa a tracolla beige con catena.

Credits: it.pennyblack.com

CARPISA Borsa nera Rebecca effetto cocco con catena dorata.