Sì, parliamo proprio di quei modelli iconici che vi salveranno il look ora e per sempre: dalla Chanel 2.55 alla Lady Dior, dalla Cleo di Prada alla Jackie 1961, ecco le borse nere che non passeranno mai di moda!

Che le borse nere siano le nostre preferite non è certo un mistero: si indossano praticamente con tutto e in qualsiasi momento della giornata (serate incluse), sono senz'altro la scelta più comoda e veloce quando non abbiamo nè tempo nè voglia di studiare abbinamenti particolari e soprattutto non subiscono l'egemonia dei trend del momento. Quindi, in poche parole, non smettono mai di piacerci.

Fatte queste premesse vien da sè che nella grande varietà di proposte che possiamo trovare in circolazione (tutte validissime, eh), ci sono poi alcuni modelli talmente iconici da darci la garanzia assoluta di poter elevare il nostro stile quotidiano all'ennesima potenza.

In buona sostanza un vero e proprio investimento fashion - e sì, purtroppo anche economico in alcuni casi - che non passerà mai di moda.

Pronte a scoprire la classifica delle nostre 10 black It bags preferite?

La 2.55 di CHANEL

Credits: chanel.com

In cima alla nostra lista dei desideri c'è lei, "THE BAG". Creata nel febbraio del 1955 (da lì deriva appunto il nome 2.55) da Coco Chanel con l'intento di "liberare" le mani delle donne che fino a quel momento indossavano prevalentemente borse a mano decisamente meno comode. Per noi rappresenta la borsa a tracolla per eccellenza, il mix perfetto di eleganza, praticità e stile. Se avete la fortuna di possederne una, saprete meglio di noi che basta solo lei per costruire in un lampo un look impeccabile dopo l'altro.

La Cleo bag di PRADA

Credits: prada.com

Da quando è stata lanciata da Miuccia Prada sulla passerella spring summer 2021 (ma era già in vendita a Natale dell'anno scorso), non c'è star o influencer che sia riuscita a resistere al suo fascino. Connubio perfetto di tradizione e innovazione, la Cleo bag è decisamente la borsa a spalla che tutte vorremmo: da mixare con tutto e all day long!

La Lady DIOR

Credits: dior.com

All'anagrafe "Chouchou", il suo nome cambiò quando, a partire dal 1995, divenne il modello preferito della Principessa del Galles Lady Diana che ne decretò il passaggio a It bag tra le più amate di sempre. Quintessenza di uno stile raffinato, è disponibile in diversi formati e pellami. Noi adoriamo la versione mini da portare a mano, a spalla o crossbody. Con i jeans di tutti i giorni o con un abito da sera, poco importa: è davvero favolosa con tutto!

La Jackie 1961 di GUCCI

Credits: gucci.com

Un altro modello celebre, legato anch'esso a una musa indimenticabile. Nata nel 1961 la Jackie deve infatti il nome con cui la conosciamo a una delle donne più stilose di sempre, Jacqueline Kennedy Onassis, che la indossava spessissimo. Reinterpretata e rilanciata lo scorso anno da Alessandro Michele nella sua nuova versione è ancora più comoda e versatile per via dell'aggiunta della tracolla regolabile che mancava al modello originale. Insomma un sogno!

La Grace small bag di A.P.C.

Ebbene sì: avrete notato che tra le nostre borse nere del cuore abbiamo inserito più di una tracolla. Sarà perchè a nostro avviso sono il modello più comodo che esista (Mademoiselle Coco docet!) e quindi le vorremmo collezionare proprio tutte. Inclusa appunto la Grace di A.P.C. in versione small, pratica e compatta, che fa furore tra le influencer più cool. Noi vi suggeriamo la versione stampa cocco (un must di stagione!) ma andrà benissimo anche la classica in pelle di vacchetta liscia.

La Miastella di FURLA

Credits: furla.com

Amanti delle borse a secchiello, tranquille, non rimarrete deluse! Vi proponiamo questo modello super capiente ma dalle dimensioni compatte che lo rendono perfetto per un uso quotidiano: la Furla Miastella in morbida pelle di vitello Roma e pelle di vitello granata, corredata da una comoda tracolla in pelle regolabile e removibile per un indosso anche a spalla o a bandoliera. Ne andrete pazze, ne siamo certe.

La borsa in nylon & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Le borse in nylon sono un #maipiùsenza in tante occasioni diverse, questo già lo sapete. I motivi del loro successo sono diversi e tutti validissimi. Ad esempio sono meno delicate delle "cugine" in pelle e sono quindi perfette anche con pioggia e intemperie (le borse in pelle tendenzialmente si rovinano, quelle in nylon no), sono leggere e pratiche e hanno quell'allure sporty irresistibile. Come non amarle? Questo modello di & Other Stories si porta sia a spalla che a mano e vi salverà il look, fidatevi.

La maxi shopper in tessuto di COS

Credits: cosstores.com

Una maxi shopper è la soluzione ideale per chi non riesce a non portare con sè fuori casa l'indispensabile, il superfluo e molto molto di più! Il tutto senza rinunciare al glamour, of course. Bene, questo modello di Cos con la sua particolare lavorazione "smocked", o goffrata che dir si voglia, per noi ha tutti i requisiti sia in termini di capienza che di stile per far parte della lista delle nostre "best black bags"!

La clutch Emma di NALI'

Credits: nalishop.it

Eh sì, la borsa da sera per eccellenza è lei: la clutch nera. Ma attenzione: non fate l'errore di relegarla esclusivamente nella categoria di "evening bags" perchè in realtà ha un grandissimo potenziale anche di giorno per dare un tocco raffinato persino ai look più basic. Questo modello di Nali' in similpelle effetto snake è capiente e ha una chiusura a scatto che le conferisce quell'aria un po' rétro a cui non sappiamo proprio dire di no.

Lo zaino Lea di COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Last but not least c'è lui: lo zainetto, un vero must in termini di comfort e capienza ma anche un accessorio dal forte impatto glamour. Questo modello della linea Lea di Coccinelle ha un design minimal e pulito come piace a noi - della serie "less is more" - ed è realizzato in pregiata pelle bottalata che ne garantisce sia morbidezza che resistenza. Perfetto quindi per un uso quotidiano senza moderazione alcuna!