Le borse in suede, ancora una volta, sono pronte a far breccia nel vostro cuore! Ecco i modelli da tenere d'occhio per questa stagione

Chi afferma che lo stile boho sia adatto solo d'estate, mente, sappiatelo! Noi infatti ne siamo addicted praticamente tutto l'anno, specialmente se si tratta di must have imprescindibili come le frange, le giacche in pelle scamosciata, gli stivali texani e naturalmente loro...le nostre adorate borse in suede!

Per l'autunno-inverno 2023 le nuance protagoniste spaziano dalle tinte più naturali come il beige, il sabbia, il grigio o il marrone, a quelle più strong come il rosso, il senape, l'arancio o il viola.

Ciò che caratterizza le suede bags, oltre alla loro estrema morbidezza, è sicuramente il finish opaco tipico del camoscio che tanto ci piace e anche la loro versatilità, che ci consente di sperimentare tantissimi abbinamenti diversi, tutti super stilosi.

Qualche esempio? Stanno benissimo con abiti lunghi e stivali in pelle, con gonne midi e soffici pullover ma si mixano alla perfezione anche con look in total denim, giusto per citare alcune delle combo vincenti da provare subito.

Insomma le borse in suede non possono non occupare un posto d'onore tra le It bags della Fall-Winter. Per aiutarvi nell'ardua scelta del modello più giusto per voi, abbiamo selezionato le versioni più interessanti che troverete in circolazione.

Le borse in suede per l'autunno 2023

Borsa shopper in suede di MANGO.

Credits: shop.mango.com

Bauletto in pelle scamosciata di ZARA.

Credits: zara.com

Priscilla Suede Borsa, ruvida in grigio scuro di COCCINELLE.

Credits: wardow.com

Borsa in suede a tracolla di SEZANE.

Credits: sezane.com

Suede bag a spalla di ROUJE.

Credits: it.rouje.com

Borsa scamosciata di ZADIG & VOLTAIRE.

Credits: zadig-et-voltaire.com

Borsa a mano in camoscio di NARDELLI.

Credits: zalando.it

Suede Bag di ISABEL MARANT.

Credits: mytheresa.com

Mini suede bag di STAUD.

Credits: mytheresa.com

Borsa a mano con aggiunta di tracolla di ZANELLATO.

Credits: farfetch.com

Borsa in suede di THE ATTICO.

Credits: mhytheresa.com

Borsa a spalla Le Bisou Cadenas in suede di JACQUEMUS.

Credits: mytheresa.com

A cura di Elisa Pietrosanti