Tra i fashion totem per la bella stagione spiccano ci sono loro. Vi sveliamo le ultime novità…



Versatile, comoda ma allo stesso tempo très chic, la borsa in paglia o in rafia donerà al vostro look una ventata d’aria fresca e di elegante semplicità. Romantiche ed estive, sono tutte un intreccio di materiali naturali, lavorazioni artigianali e design.

Infatti, tra le tante novità, le griffe quest’anno propongono forme più originali e alquanto extravagant: da quelle rotonde, ormai un tormentone, alle casette, ai cestini, fino a piccoli animali, tutte rigorosamente da indossare a mano.

Infine, a dare più brio alle nuove collezioni, ci saranno gli immancabili accessori (ormai diventati un vero e proprio fenomeno cult) come charm, foulard, nappine e pom pon colorati che renderanno il vostro look più frizzante che mai.

Per non inciampare in un fil di paglia… Ecco la nostra selezione!

ABBACINO Round bag in rafia con inserti in pelle.

Credits: abbacino.es

COACH Borsa lavorata in paglia con dettagli in metallo dorato.

Credits: it.coach.com

ERMANNO SCERVINO Borsa tote grande con manici tondi e design a trapezio.

Credits: farfetch.com

J W ANDERSON Cross body bag in rafia corallo e logo dorato.

Credits: matchesfashion.com

LOEFFLER RANDALL Round bag in rafia con nappe over in pelle.

Credits: net-à-porter.com

MAX MARA Borsa a mano in formato oversize con manici in corda.

Credits: it.maxmara.com

MICHAEL KORS Borsa a spalla in rafia con inserti laterali in pelle bianca.

Credits: michaelkors.it

OTTO D'AME Borsa in paglia con stampa "Eyes" e pochette interna.

Credits: ottodame.it

PIMKIE Zaino lavorato in rafia naturale.

Credits: pimkie.it

SISLEY Borsa a tracolla in paglia con pattina e inserti in pelle fuxia.

Credits: it.sisley.com

ZARA City bag in rafia tartarugata.

Credits: zara.com