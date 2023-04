Cerimonia in vista? Ecco a voi 10 borse eleganti e chic per l'occasione!



Con la primavera torna il bel tempo, sbocciano i fiori, si aprono le finestre per far entrare il sole, e… ricompaiono puntualmente anche gli inviti a matrimoni e cerimonie.

Quando c’è una cerimonia in vista, ai classici dubbi su cosa indossare, si aggiungono anche quelli su cosa abbinare all’outfit che abbiamo scelto. E, se avete già selezionato le scarpe in questione, siamo sicure che spunterà fuori sempre un simpaticissimo dubbio dell’ultimo minuto su qualche altro accessorio del nostro look. Questo dilemma, solitamente, ricade proprio sulle borse.



*** Scarpe eleganti per cerimonie: i modelli da non perdere ***



Essenziali per contenere tutte quelle piccole cose che ci possono servire per tutta la durata dei festeggiamenti, sono anche un dettaglio fondamentale per dare un twist particolare ed elevare qualsiasi outfit. È importante dunque scegliere con cura la nostra compagna per la giornata. La borsa da cerimonia per eccellenza non dev’essere dunque né troppo piccola, né troppo grande e deve rispettare due criteri ben precisi e imprescindibili: eleganza e raffinatezza. Inoltre, non dimenticate che un accessorio come una borsa ben abbinata, può svoltare un intero look! Immaginatevi un vestito semplice, dalle linee essenziali e pulite che non sapete come rendere speciale per un’occasione importante: con una borsa dal tocco di colore in contrasto e dai particolari inaspettati avrete risolto il problema. Et voilà, ecco a voi la mise perfetta senza troppi sforzi.

I nostri modelli preferiti? Quelli super cute, moderni e diversi dal solito: non solo le classiche pochette infatti rivestono il ruolo da “borse da cerimonia”. Moltissimi modelli sul mercato al giorno d’oggi rappresentano una validissima alternativa al passo con i tempi e le tendenze del momento. Alcuni esempi? Le borse in seta o raso con applicazioni come brillanti, fiocchi, tulle o pizzi, (come quelle di Halíte Jewels o Hibourama), la borsa cuscinetto di Sophie Bille Brahe, la clutch di Bottega Veneta o borse scultoree come quelle di Cult Gaia.

Ora che abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, ecco a voi una selezione delle borse da cerimonia più belle da avere assolutamente nell’armadio!

Borsa intrecciata Teen Jodie giallo pastello BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

Borsa Vanity Case Piccola in tweed CHANEL

Credits: chanel.com

Borsa Pearl Top Handle CULT GAIA su Zalando

Credits: zalando.com

Borsa Mini Sparkling sacchetto in satin con nappe in cristallo HALÍTE JEWELS

Credits: halitejewels.com

Mini borsa gioiello Vannifique Mini Plumes tempestata di cristalli e impreziosita da piume di struzzo ton-sur-ton HIBOURAMA

Credits: hibourama.it

Borsa maxi fiore MANGO

Credits: mango.com

Borsa Marisa White Mini VALENTINA ASIA

Credits: courtesy of press office

Borsa clutch SOPHIE BILLE BRAHE su Farfetch

Credits: farfetch.com

Borsa Taormina ecrù LA MILANESA

Credits: courtesy of press office

Borsa sacca con perline ZARA

Credits: zara.com