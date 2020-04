Le bag di pelle naturale o in similpelle color cuoio sono le più versatili. Adatte a tutti gli outfit e abbinabili a ciascun colore, ecco 15 modelli che vi faranno perdere la testa

Naturalezza, semplicità e un tocco "autentico" sono gli ingredienti che rendono una ricetta fashion perfetta, quelli che caratterizzano “lei”: la borsa in cuoio.

Che sia cuoio naturale oppure ecopelle , l’importante è che il colore sia quello caldo e "terroso" del cognac.

Un accessorio versatile ed eclettico, che si adatta a molteplici occasioni, look e dress code.

E anche a tutti i colori dello spettro cromatico, cosa non da poco per chi impazzisce ogni volta per trovare gli abbinamenti giusti...

Quello che più ci piace della borsa color cuoio? Il suo essere boho chic da un lato e “wild” dall’altro, in un mix perfetto di disinvoltura e glamour.



Provate a mescolare una tracolla di natural leather a un paio di jeans e a una t-shirt: l’outfit che ne uscirà sarà casual chic quanto basta.

Con uno slip dress in seta bianca, effetto lingerie? Il touch genuino di una borsa a secchiello in cuoio darà un tocco inaspettato.

Tra le tendenze più attuali in materia di borse, la borsa color cuoio sta conquistando la classifica dei must have.



Dal bauletto in pelle intrecciata effetto midollino alla tracolla modello postina in suede, le varianti del tema sono tantissime. Tutte a-d-o-r-a-b-i-l-i!



Siete più da tote bag da stipare in stile Mary Poppins? Sceglietela in cuoio e sarete “wow”. Adorate le round bag perchè il cerchio vi sa di perfezione à la Giotto? Aggiungete perfezione alla perfezione, chiudendo il cerchio con il tocco impeccabile del cuoio.

Per aiutarvi a scegliere quella più adatta al vostro stile, abbiamo selezionato 15 modelli di borsa in cuoio tra cui di certo troverete la vostra best friend forever.





BALENCIAGA Handbag in cuoio.

Credits: Mytheresa

CAMPOMAGGI Round bag a mano in cuoio con dettagli in pelle intrecciata.

Credits: Campomaggi

COCCINELLE Borsa a mano con tracolla in pelle.

Credits: Coccinelle

GUCCI Borsa squadrata in cuoio con dettagli dorati.

Credits: Gucci

JIL SANDER Borsa a tracolla in cuoio modello postina.

Credits: Mytheresa

MARELLA Borsa di pelle bicolore color cuoio e bianco.

Credits: Marella

MASSIMO DUTTI Tote bag in cuoio.

Credits: Zalando

NANUSHKA Borsa a secchiello in pelle color cuoio.

Credits: Mytheresa

PATRIZIA PEPE Borsa a mano in cuoio.

Credits: Patrizia Pepe

STELLA MCCARTNEY Borsa in cuoio a secchiello effetto rete.

Credits: Mytheresa

& OTHER STORIES Tracolla in cuoio con lavorazione a intreccio.

Credits: & Other Stories

THE BRIDGE Tracolla in cuoio con nappe.

Credits: The Bridge

TOD'S Tracolla in cuoio.

Credits: Mytheresa

TRUSSARDI JEANS Tote bag in similpelle color cuoio.

Credits: Trussardi

ZARA Tracolla scamosciata color cuoio.

Credits: Zara