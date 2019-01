Dal mini secchiello alla tote bag con tracolla removibile: le borse animalier da puntare in questa stagione per aggiungere un tocco wild ai look quotidiani.



Le abbiamo ammirate in passerella, le abbiamo sfoggiate per tutto l’inverno e adesso, proprio quando sembrava che il loro momento d’oro fosse destinato a svanire, le ritroviamo anche nelle nuove collezioni per la primavera-estate: le borse animalier si confermano uno dei top trend della stagione e a quanto pare sono destinate a rimanere sotto ai riflettori ancora a lungo.

Giusto compromesso per chi subisce il fascino di queste stampe così intriganti ma non se la sente di osare con total look animalier, le borse dalle leopardate, zebrate o pitonate sono tutto quello che vi serve per seguire il trend a piccoli tocchi.

Via libera quindi a secchielli, tracolle, handbag e pochette da indossare da mattina a sera, in ogni momento del quotidiano.

E del resto ogni modello può essere quello giusto per rendere più audace e grintoso anche il più semplice dei look.

Voi non sapete ancora bene su cosa indirizzarvi in questa stagione? No, problem! Vi aiutiamo noi a trovare il modello perfetto.

Dalla tote bag leopardata al mini secchiello a stampa pitone: ecco 11 borse animalier su cui mettere subito gli occhi!













CHLOE’ Mini secchiello in pelle a stampa pitone

Credits: netaporter.com





SAINT LAURENT Tote bag leopardata con tracolla removibile

Credits: farfetch.com





TORY BURCH Borsa in pelle dalla stampa animalier con tracolla a catena

Credits: farfetch.com





HUNTING SEASON Borsa a tracolla a stampa leopardata

Credits: matchesfashion.com





LOEWE Hammock bag in versione mini a stampa pitone

Credits: modaoperandi.com





GIVENCHY Mini bag a tracolla in suede e pelle a stampa leopardata

Credits: matchesfashion.com





MIU MIU Pochette in tessuto a stampa leopardata

Credits: mytheresa.com





GUCCI Borsa a spalla in pitone con doppio logo dorato

Credits: gucci.com





P.A.R.O.S.H. Borsa a spalla a stampa leopardata

Credits: farfetch.com





A.P.C. Borsa a tracolla a stampa pitonata

Credits: mytheresa.com





CHRISTIAN LOUBOUTIN Borsa in pelle e suede a stampa leopardata

Credits: matchesfashion.com