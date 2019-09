Sarà perché sono super comode o per il loro allure chic ma le borse a tracolla sono davvero la soluzione perfetta da mattina a sera!



C'è poco da fare: nella nostra personale classifica loro sono decisamente sul podio: le borse a tracolla sono una "certezza" quando si parla di stile!

Inummerevoli le loro qualità: sono comodissime (lasciano libere le mani), versatili (vanno bene di giorno e anche la sera per una cena informale o un aperitivo) e innegabilmente chic!

Le varianti per l'autunno inverno 2019 2020 sono tantissime, ognuna di noi potrà trovare il suo modello preferito.







Dalle fan del "minimalismo", che preferisono le linee pulite e compatte, fino alle più fantasiose, alla ricerca di forme più originali, nessuna sarà scontentata!

Le patite dello stile classico impazziranno per le varianti in nero, da indossare davvero con tutto: dall'abito a fiori, al completo, fino alla combo "jeans + sneakers".

Chi invece preferisce il colore potrà spaziare tra le tonalità del cuoio, un evergreen, fino al rosso e al verde scuro, due veri capi saldi di stagione.



Fashion alert: la nuance più cool di questa stagione sarà l'azzurro avio, meno "esuberante" dell'estivo turchese ma decisamente più portabile e molto cool.







Resistono i modelli tipo "camera bag", perfetti per portare sempre con sé l'essenziale (e anche qualcosa in più). Se desiderate, invece, qualcosa di particolare sarà il materiale o la stampa a fare la differenza: pied de poul, effetto cocco e dettagli animalier saranno l'alleato perfetto per dare quel tocco speciale anche all'outfit più basic.

Pronte a scoprire le borse a tracolla per l'autunno-inverno 2019 nella nostra wishlist?





VALENTINO GARAVANI La VSLING è la nuova it bag della maison: la versione in verde scuro con catena dorata è simply perfect!





GUCCI Tra le bag più belle del marchio c'è indubbiamente lei: pelle rossa fiammante, chiusura con logo e un look vintage a cui è difficile dire di no.





CHANEL Satin effetto matelassé e chain dorata per un classico che non perde un grammo del suo fascino.





FURLA Forma squadrata e rigorosa, chiusura gold e pelle color cipria per Mimì la nuova bag del marchio italiano.





CHRISTIAN DIOR La 30 Montaigne della maison francese in versione logo all over è uno dei must più amati di stagione.





IL BISONTE Si ispira alle classiche bisacce la tracolla dalle linee arrotondate con dettagli gold.





JIMMY CHOO Forme minimali ma logo maxi per la tracolla da indossare h 24.





LOEWE La Gate, ormai un classico del brand, è rivisitata in una versione bicolor super cool.





COCCINELLE Zaniah, una delle ultime "nate" del marchio italiano, è realizzata in pelle stampa cocco e ha in più un manico per portarla anche a mano o a spalla.





EMPORIO ARMANI La piccola bag strizza l'occhio alle tracolle delle hostess degli anni 60. Pronte a prendere il volo (con stile)?





BURBERRY Basterebbe anche solo la linea minimal chic per farcela amare. Ma il tocco del monogramma TB, recuperato dal Direttore Creativo Riccardo, è un tocco irresistibile.





GIVENCHY La bag Eden è proposta anche in versione con tessuto logato e tracolla regolabile per essere portata anche a spalla.





1a CLASSE ALVIERO MARTINI La tracolla più wild dell'autunno inverno è in pelle stampa rettile, un must di stagione.





LAETITIA Il marchio italiano punta sul modello "camera bag" con tracolla a contrasto di colore.





BOTTEGA VENETA Il classico motivo intrecciato, che ha reso celebre il marchio, è la caratteristica principale dell'Olympia, declinata in un color pavone super sofisticato.





GUESS Piccola ma piena di carattere: la minibag è in ecopelle stampata pied de poul, perfetta per l'autunno.