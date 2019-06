A tracolla, a spalla o a mano: le borse più cool della stagione sono quelle a rete! Ecco una selezione di modelli che non vedrete l’ora di acquistare.



L’invasione è partita la scorsa stagione, ma le borse a rete anche quest’anno non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e di certo non abbandoneranno così presto il nostro armadio!

In pelle, all’uncinetto, in paglia; dai riflessi laminati, decorate con conchiglie, piume, nappe o frange: se la tendenza vi ha convinto al primo colpo e siete già pronte a cavalcare il trend, di sicuro non farete fatica a trovare almeno un paio di proposte che vi faranno battere il cuore.





Le borse a rete a spalla sono comode, pratiche e capienti quanto basta e saranno il vostro “mai più senza” dell’estate, sia durante le vacanze al mare sia durante le giornate in giro per la città; mentre le piccole handbag o le clutch preziose saranno l’accessorio ideale per completare le mise per la sera e aggiungere al quel look quel tocco di originalità che non guasta mai.

Ovviamente grandi griffe e marchi low cost hanno già inserito i loro modelli di punta nelle loro nuove collezioni e noi abbiamo già individuato alcuni tra i modelli più interessanti che si trovano in giro. Ecco i nostri preferiti!





& OTHER STORIES Borsa shopper nera a rete

Credits: stories.com

















STAUD Borsa a secchiello in pelle a rete intrecciata

Credits: farfetch.com









JW ANDERSON Borsa a rete in macramè con le frange

Credits: netaporter.com





ULLA JOHNSON Borsa tonda a rete in pelle e macramè

Credits: netaporter.com









SOPHIE ANDERSON Borsa a spalla a rete in macramè

Credits: netaporter.com









PRADA Borsa a rete metallizzata con sacca a fiori

Credits: matchesfashion.com









MANGO Borsa a secchiello a rete impreziosita da conchiglie

Credits: shop.mango.com









SENSI STUDIO Borsa a mano in paglia e macramé

Credits: modaoperandi.com









JOHANNA ORTIZ Borsa a spalla a rete con le piume

Credits: modaoperandi.com









CULT GAIA Clutch a rete in pelle e acrilico

Credits: modaoperandi.com









LOEFFLER RANDALL Borsa a spalla a rete con sacca in pelle

Credits: netaporter.com





HEREU Borsa a mano a rete in pelle e macramè

Credits: netaporter.com









VERDI DESIGN Borsa a spalla a rete con maxi nappa rosa

Credits: modaoperandi.com