La borsa a mano è l’accessorio chic per eccellenza. Ecco le più belle da portare a spasso sempre, sempre, sempre

La borsa a mano è quel must have che ogni donna, ogni guardaroba e ogni stile dovrebbe avere sempre a disposizione, a tutti i costi. Emblema della femminilità, è l’accessorio che meglio definisce l’eleganza di una donna, qualunque sia la sua mise.

Che sia un bauletto, una round bag, un mini secchiello così come una baguette, fatevi amica una borsa a mano e avrete un passe-partout per qualsiasi occasione.

Perché diciamocelo: non c’è salva-look migliore della borsa a mano, con quel tocco charmant che riesce a conferire.

In pelle a stampa cocco per un french touch da vere parigine, con lettering per gridare il vostro messaggio (fashion e non solo), con macchie di colore à la Jackson Pollock per un bagno di colore artistico, letteralmente…

Anche il patchwork e l’optical composto di monogrammi fashion sono di ultra tendenza però se preferite l’essenzialità del monocromo, via libera alla tinta unita.



Total black per non sbagliare mai. Oppure c'è la palette molto calda e autunnale dei marroni e del bordeaux, il grigio ghiaccio e anche il bianco neve. Ecco le versioni cromatiche che più vi regaleranno soddisfazioni per la stagione in arrivo.

Altrimenti i nostalgici della primavera possono ancora contare sulla tenerezza dei pastelli, tra rosa confetto, verde menta e giallo limone.

Ce n’è quindi per ogni gusto e look, basta scegliere la best friend forever con cui andare a braccetto. Anzi: per mano.

Per aiutarvi a trovare la vostra borsa a mano del cuore, abbiamo selezionato le 16 handbag più wow del momento. Pronte al batticuore?

ASPINAL OF LONDON Handbag in pelle a stampa cocco nella nuance del blu notte.

Credits: Aspinal of London

BALENCIAGA Handbag modello Houglass in pelle stampata.

Credits: Mytheresa

BOTTEGA VENETA Mini borsa a mano modello "pouch" in pelle nera.

Credits: Net-a-Porter

COCCINELLE Round bag a mano in pelle stampa cocco.

Credits: Coccinelle

DESIGUAL Borsa a mano modello shopper con macchie di colore.

Credits: Desigual

FURLA Borsa a mano a bauletto in pelle nella nuance acqua marina.

Credits: Furla

LIU JO Bauletto con logo.

Credits: Liu Jo

MANGO Borsa a mano mignon in pelle.

Credits: Mango

O BAG Il nuovo modello O bag doc, ispirata alla classica forma della doctor bag ma rivisitata in chiave contemporanea in occasione dei 10 anni del marchio.

Credits: O Bag

OFF-WHITE Borsa a mano bianca con dettagli lettering.

Credits: Mytheresa

PRADA Borsa a mano in pelle mini, modello Matineé.

Credits: Mytheresa

& OTHER STORIES Handbag in pelle stampa cocco color verde menta.

Credits: & Other Stories

STAUD Borsa a mano in pelle.

Credits: Farfetch

STRATHBERRY La Nano Tote Bag effetto patchwork.



Credits: Strathberry

TOD'S Borsa a mano modello shopper in pelle.

Credits: Tod's

ZARA Borsa a mano in pelle color corallo.

Credits: Zara