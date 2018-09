Intenso, sontuoso e sensuale, il bordeaux è la nuance fil rouge per l’Autunno-Inverno 2018. Pronte a lasciarvi convincere?



Quest’anno sarà impossibile resistere al fascino seduttivo del bordeaux: la nuance conquista le passerelle ed esplode nella sua sontuosità sui must have di stagione.

La palette dominante è quella che va dalle tonalità più brillanti come il rosso foglia d’acero, al burgundy, al prugna, fino ad arrivare a quelle più scure del violet e ultra violet.

Al centro di molte collezioni ci sono i look total color con gonne di pizzo effetto “ballon”, giacche in pelle lucida, pantaloni skinny, pumps in vernice da abbinare con abiti squisitamente bon ton. Ma non solo!

Il bordeaux quest’anno si mixa con il bianco, il grigio pietra, il cipria e per la sera diventa viscoso e sensuale su lunghi abiti chemisier e top scintillanti. Nella gallery troverete i must di stagione ma attenzione… Solo per veri intenditori!

ANTONIO MARRAS Gonna midi in pizzo taglio ballon.

Credits: farfetch.com

COACH Felpa bordeaux con cappuccio e logo dorato.

Credits: it.coach.com

DIOR Borsa a tracolla Dioraddict in tela stampata.

Credits: dior.com

MAX&CO. Sandalo alto con cinturino in pelle e tessuto lavorato.

Credits: it.maxandco.com

MCM Borsa modello bauletto realizzata in pelle bordeaux.

Credits: us.mcmworldwide.com

OFF-WHITE Giacca di pelle bordeaux stretta in vita con logo laterale bianco.

Credits: mytheresa.com

PAUL & JOE Abito smanicato in stile bon ton con gonna ampia e stretto in vita.

Credits: net-à-porter.com

PENNY BLACK Pantalone slim in morbido velluto stretch.

Credits: it.pennyblack.com

TOD'S Monk strap in pelle con inserti in velluto.

Credits: store.tods.com