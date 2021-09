Il giubbotto più cool degli anni 80 torna a far parlare di sè declinandosi su tanti modelli pensati per tutti i gusti: vi mostriamo subito i nostri preferiti

Negli anni 80 (e per grande parte dei 90) il bomber era tra i modelli di giubbotti più cool che si potessero avere. Poi, come quasi sempre accade nella moda, per diverso tempo è andato un po' in "disuso" (e infatti c'è ancora chi rimpiange amaramente di averlo scartato dal proprio guardaroba, grande grandissimo errore!) per poi ritornare sulla cresta dell'onda proprio nelle ultime stagioni. Ecco, quest'autunno più che mai!

Sono moltissimi infatti i brand che l'hanno riproposto nelle loro collezioni autunno inverno 2021, sia in versione "vintage inspired", sia rivisitandolo e adattandolo ai trend del momento.

Come la varsity jacket ispirata allo stile college/preppy oppure i bomber realizzati in tessuti preziosi e arricchiti da bottoni gioiello e fantasie jacquard. Da abbinare a jeans e anfibi come da tradizione ma da mixare anche con i capi più eleganti del guardaroba per dargli un tocco più originale e grintoso.

Curiose di scoprire le varianti più belle di questa giacca così iconica? Noi abbiamo già selezionato le nostre preferite: lasciatevi tentare!

SACAI

Credits: mytheresa.com

ZARA

Credits: zara.com

MARELLA

Credits: it.marella.com

GIVENCHY

Credits: mytheresa.com

WOOD WOOD

Credits: woodwood.com

GUCCI

Credits: mytheresa.com

TWINSET ACTITUDE

Credits: twinset.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

BOSS

Credits: hugoboss.com

PRADA

Credits: mytheresa.com

PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com

GUESS

Credits: guess.eu

BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com

OFF-WHITE

Credits: mytheresa.com