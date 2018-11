Chi aspettava che il body uscisse di scena con l'arrivo del freddo, rimarrà deluso.

Da indumento intimo il body si è conquistato a tutti gli effetti un posto come pezzo chiave dei look.

Un must estivo che abbiamo amato indossato a vista sotto gonne in tulle trasparenti, quest’inverno per ovvi motivi di temperatura gli abbinamenti vanno ripensati. Con le nuove collezioni i modelli e le proposte di body si moltiplicano: dalle stampe, al lurex, agli scolli, ai dettagli nelle lavorazioni.

Qui vi proponiamo 5 look mix & match per non rinunciare al body neanche ora che il freddo inizia a farsi sentire.









L’outfit daily per le feste





Il body in lurex rosso di Mimì à la Mer, perfetto per entrare a pieno nel mood di questo periodo festivo, può funzionare anche per le situazioni daily: da stemperare con colori e materiali basic e proporzioni a contrasto come quelli del cardigan lungo in cachemire grigio con maxi maniche lavorate di Fine Edge, della mini a vita alta in pelle e borchie di MICHAEL by Michael Kors e dei kitten heel boots di Kurt Geiger.



Credits: Mimì a la Mer, Farfetch, Kurt Geiger





Con i jeans, il mix and match "iconico"





Se vi piacciono i pezzi iconici, semplici, ma dove ogni dettaglio è fondamentale, la scelta giusta per voi è un body con spalle scoperte Free People che mette in risalto il denim con vita risvoltata Jean Atelier. Da abbinare con la sneaker della stagione Falcon di adidas Originals e una rivisitazione del classico trench imbottito Burberry in check verde militare e beige.



Credits: Burberry, Zalando, adidas Originals, Matchesfashion





Il look "strong" da sera





Chi l’ha detto che le tinte forti non stanno bene insieme? La prova è questo outfit che abbina body annodato Imperial in fantasia pitonata, puffer jacket in vinile Primark, décolleté Casadei in vernice rossa e pantalone palazzo Marni.

Credits: Imperial, Primark, Casadei, Farfetch





L'outfit da "fashion insider"







Un mix di Far West e militare che riunisce alcuni dei pezzi cult della stagione: partiamo con un body a lupetto Calvin Klein e aggiungiamo la gonna a pieghe con ganci in metallo di Fay, bomber aviator in pelle Claude Pierlot Paris e i texani decorati di Casadei.

Credits: Calvin Klein, Fay, Claude Pierlot, Casadei





Per l'ufficio







Se la giacca è la vostra uniforme ma volete darle una rinfrescata per farla sembrare meno "da ufficio" provate ad indossare il classico doppiopetto in principe di Galles Sisley e il body a camicia Gestuz abbinati ad un pantalone morbido in maglia di cashmere Falconeri e un un sandalo "da ballo" in vernice Gucci, magari con delle calze a contrasto sotto.

Credits: Zalando, Sisley, Falconeri, Gucci