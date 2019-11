Il trend, ormai, è più che sdoganato: indossare la lingerie come capo a tutti gli effetti è una tendenza sempre più comune ma in inverno, con il freddo, di sicuro poco pratico.

A meno che non parliamo di uno dei pezzi must come il body, versatilissimo principe del look, easy to wear anche con le basse temperature!

Non più qualcosa da sfoggiare in tutta "intimità" nella sua versione più seducente né l’indumento comodo da palestra per le multiple sessioni di addominali e GAG delle fitness addicted o di pirouette e chassé per le aspiranti ballerine.



Il body per i prossimi mesi ci veste, mettendosi in bella mostra. E se negli anni 70 spopolava la combo body-gonna mini per le notti in disco, oggi il bodysuit (e non solo in pizzo o in seta ma anche in morbido cashmere) si sfoggia da mattina a sera, in ogni occasione e con gli outfit più svariati.

Come indossare il body e quando? Vi diamo qualche tips e 5 look da provare subito!





Body + Bermuda + Cuissardes

Con bermuda e cuissardes? Why not! Sceglietene un paio che arrivi appena sopra il ginocchio dal taglio sartoriale, valorizzatene la linea aggiugendo un dolcevita a body in cashmere che aderisca alla silhouette (e che vi tenga ben caldo) e aggiungete volume con un maxi cardigan, over e lungo oltre i fianchi. In che fantasia? Zebrato, per aggiungere una tocco di grinta al total look in tinta crema, da completare con un paio di irresistibili stivali bianchi con tacco comodo a colonna.

Il dettaglio in più? Una coppia di orecchini asimmetrici con pietre multicolor, a illuminare l'ensemble.





Body + Trench + Jeans boyfriend

Per un look casual-chic da giorno, sì al body stretch dall'animo sporty con spalline sottili, scollatura ampia e linea fasciante da sfoggiare con un trench lungo beige e doppiopetto per aggiungere carattere all'insieme. Completate poi con un paio di boyfriend jeans comfy e con una tracolla a stampa cocco verde con dettaglio dorato che accentuino il distacco tra vibes sportive e classiche.

Non dimenticate un tocco vintage con un paio di occhiali da sole dall'eleganza senza tempo. E che richiamino la nuance più accesa del body (in questo caso il rosso).

Body + Tailleur in velluto

Le tailleur-addicted non potranno resistere al fascino del completo in velluto a coste verde salvia dalla linea comoda in combinazione a un body fasciante da scegliere in linea e tinta a contrasto: minimal, leggero e color ruggine.

Ai piedi, un paio di slipper animalier con dettaglio rosso passione sarà il dettaglio in più per portare colore e allegria nel grigiore invernale con un look da sfoggiare all day (&night) long.

Body + Gonna svasata

Romantiche inside? È per voi questo bel look bon ton (smorzato con i giusti tocchi di stile) da far invidia alle colleghe in ufficio: gonna svasata con logo all over cammello su cammello, body nude a manica lunga e mini bag polvere da portare a mano.

Il tocco fashionista in più: la giacca con cintura che metta ulteriormente in risalto il punto vita già segnato dalla skirt a vita alta e che rispetti un certo equilibrio tra le proporzioni "a clessidra" dell'outfit. So chic!

Body + Pantaloni a vita alta

Per una serata elegante, un body in pizzo rosa con scollatura profonda e spalline sottili (sensuale ma non oltre gli eccessi) sarà il perfetto "partner in crime" di un paio di palazzo pants rosso fuoco: un'accoppiata di stile vincente.

Richiamate la tinta cipria ai piedi con un paio di pumps a punta con stiletto e aggiungete un'ulteriore nota di colore con una round bag gialla.

