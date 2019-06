Mettiamo da parte (solo per poco) vestitini e canottiere per fare spazio alla bluse, il capo estivo più "smart" che ci sia!

Se canottiere attillate e t-shirt vi hanno stufato e cercate un upgrade che sia confortevole anche con il calore estivo ma chic al punto giusto, abbiamo la soluzione che fa per voi!

A farvi fare il salto di qualità sarà la blusa, quell’alternativa più sofisticata rispetto alla classica canotta, in grado di rimanere fresca anche con le alte temperature.





Caroline Daur (Credits: Instagram)

Le bluse dell’estate 2019 hanno maniche sia corte che lunghe e sono soprattutto in cotone, ma anche in seta, viscosa e persino paillettes.

La nostra selezione è ampia e ovviamente, nemmeno a dirlo, super fashion!

Cosa aspettate? More blouses and less blues!





(Credits: Benetton)

Maniche a sbuffo e righe sottili per la camisole minimal chic di Benetton. #Stripedblouse

(Credits: Imperial)

Tante piccole e luminosissime paillettes sulla blusa di Imperial in menta, uno dei colori più hot della stagione. #Sequinblouse

(Credits: Dondup)

La blusa con ruches frontale di Dondup è semplice ed elegante. #Whiteblouse

(Credits: Elena Miró)

Come vi avevamo annunciato, la stampa paisley è uno dei motivi più cool dell'estate. Che ve ne pare della camicia stampata di Elena Miró? #Paisleyblouse

(Credits: Elisabetta Franchi)

La blusa in maglia lurex di Elisabetta Franchi è a tema rainbow, divertente e coloratissima. #Rainbowblouse

(Credits: Federica Tosi)

Così elegante da essere perfetta per il giorno e per la sera, la blusa in seta a righe bianche e nere di Federica Tosi ha maniche a tre quarti e pussy bow. #Blackandwhiteblouse

(Credits: Kocca)

Color fucsia e maniche lunghe leggermente svasate per la blusa di Kocca, da vere barbie girl. #Pinkblouse

(Credits: H&M)

Per le amanti dell'animalier c'è la blusa da mare di H&M a stampa zebrata con nodo frontale. #Animalierblouse

(Credits: Please)

Il brand Please la propone con una stampa navy perfetta per l'estate. #Navyblouse

(Credits: Pull & Bear)

Essenziale e pulita la blusa oversize di Pull & Bear. #Classicblouse

(Credits: Shirt a Porter)

La camicetta di Shirt a Porter ha righe orizzontali e maniche con volant. #Stripedblouse

(Credits: Sisley)

Lino leggero e ricami san gallo per la blusa relax in lime di Sisley. #Linenblouse

(Credits: Twin-Set)

L'accostamento print a fiori e leopardato crea sempre un contrasto intressante e la shirt di Twin-Set lo dimostra! #Leopardblouse