Si confermano un capo chiave anche per questi giorni at home tra una call di lavoro e una video chat con le amiche

Così chic, così intramontabili. La primavera balla a suon di bluse. E non c’è una nota stonata. Le camicie eleganti sono un vero e proprio jolly in guardaroba, perfetto da indossare tanto in ufficio quanto in un’occasione speciale. E persino in queste giornate rintanate in casa, si rivelano il capo perfetto per non essere né over né under dressed durante una video conference call di lavoro o, perché no, per una chiacchiera con le amiche in video chat o per gli incontri sui balconi (ognuno sul proprio) a cantare l'Inno d'Italia.

Tinta unita o fantasia che siano, non importa, le tendenze della primavera 2020 parlano molto chiaro: le bluse della bella stagione devono farsi notare, senza oltrepassare il limite di quell'allure sofisticata, intrinseca nel loro dna.

Il modello intramontabile da uomo si carica di sex appeal con trasparenze effetto vedo non vedo ad altissimo tasso di sensualità (pur sempre bon ton), i modelli più romantici scoprono le spalle e riportano piccoli ricami leziosi come il pizzo sangallo, fiocchi e fiocchetti, scolli a cuore e una palette cromatica golosa e delicata nei toni del pastello.

Non manca il richiamo al vintage che premia pois e colletti stondati anni 50. E per chi non rinuncia al pigiama (ma che sia elegante!) - soprattutto in questi giorni - la variante in seta a fantasia floreale all over che ricorda la camicia da camera si indossa con i pantaloni en pendant.

I modelli più semplici in cotone, invece, esplodono con maniche a palloncino modello scultura, volumi over o maxi fiocchi sul retro.

Al contrario, le versioni più eccentriche si vestono di paillettes sbrillucicanti all over. Ma attenzione, queste ultime magari le riserviamo per (future) uscite speciali.

Nel frattempo, #iorestoacasa in blusa, e voi?

Blusa bordeaux con collo perkins e fiocco sul retro VALENTINO

Blusa off the shoulder a fantasia tropicale arancio su fucsia TWIN SET

Blusa in seta giallo oro con maniche ampie e scollo quadrato PINKO

Blusa bianca a pois rossi con collo stondato e ricami delicati OTTOD'AME

Blusa a fantasia floreale con cintura en pendant in vita REBECCA VALLACE

Credits: MyTheresa

Blusa lilla in pizzo sangallo con maniche a palloncino e scollo a cuore ZARA

Blusa a stampa fragole con ruches sul collo alto GUCCI

Blusa con maniche scultura formato maxi H&M

Blusa argento con paillettes all over DE LA VALI

Blusa nera in pizzo ricamato effetto vedo-non-vedo TORY BURCH

Blusa con fantasie fronte-retro a contrasto MANTERO 1902