Come abbinare il blu per ottenere dei look favolosi? Abbiamo selezionato 5 colori con cui si sposa alla perfezione e preparato per voi altrettanti outfit da provare subito!

Il blu è uno dei colori che amiamo di più in tutte, ma proprio tutte, le sue sfumature! Dal cobalto al navy, dal blu elettrico allo zaffiro, passando per il famoso ceruleo ("Il Diavolo veste Prada" docet!) e per le diverse declinazioni di azzurro.

Una nuance rilassante, raffinata e super chic ma al tempo stesso anche misteriosa e seducente. Insomma un vero e proprio colore jolly da giocarsi spesso e volentieri in termini di look.

Ma come abbinare il blu per esaltarlo alla perfezione e ottenere l'effetto stiloso che cerchiamo?

Abbiamo pensato per voi a 5 combo cromatiche che - ne siamo certe - vi verrà voglia di testare immediatamente! Non ci credete? Guardate un po' qui...

Come abbinare il blu: con il bianco

Uno degli abbinamenti più facili e immediati è senz'altro quello con il bianco: un contrasto netto e deciso che però non fa perdere eleganza all'insieme, tutt'altro! Per portare un pizzico di navy style anche nel guardaroba autunnale, vi suggeriamo di puntare su un caldo pullover blu elettrico e mixarlo con jeans bianchi (eh no, non s'indossano solo d'estate) e con un paio di sneakers cool. E la vostra divisa da tempo libero è subito pronta.

Pullover blu WE11DONE, jeans bianchi ISABEL MARANT ETOILE, sneakers stampa monogram GUCCI

Credits: net-a-porter.com

Come abbinare il blu: con il viola

Per creare una mise da sera raffinata e sensuale c'è solo una cosa da fare: abbinare due nuance intense che si esaltino a vicenda. Stiamo parlando di blu (possibilmente in una sfumatura super dark) e viola. Se poi i capi prescelti fossero una blusa con chiusura a portafoglio e una pencil skirt di pelle, il risultato finale sarebbe ancora più top! Completate il tutto con un paio di pumps a tinte neutre e il gioco è fatto.

Blusa blu a fantasia & OTHER STORIES, pencil skirt in pelle viola MARELLA, pumps avorio AQUAZZURA

Credits: stories.com, it.marella.com, mytheresa.com

Come abbinare il blu: con il verde

Un altro colore con cui il blu va letteralmente a nozze è il verde. Provate ad accostare una camicia elegante nella sfumatura del blu notte a un paio di pantaloni sartoriali in una bella punta di verde brillante. Non vi sentite già più stilose di prima? Con l'aiuto di una It bag in pelle bianca l'effetto "wow" sarà ancora più evidente, credete a noi!

Camicia blu notte con volant ROLAND MOURET, pantaloni verdi a vita alta THE ATTICO, borsa a tracolla GUCCI

Credits: net-a-porter.com, gucci.com

Come abbinare il blu: con il ruggine

Un accostamento magari più insolito ma ugualmente super glam è quello che vede protagonisti il blu navy e il color ruggine. Noi ve lo proponiamo così: prendete un abito smanicato da portare con sotto una dolcevita bianca e abbinateci un paio di slingback ruggine, magari stampa cocco come vogliono le tendenze di stagione. Otterrete in poche mosse un look semplice ma d'effetto, da indossare sia in ufficio che per una serata con le amiche. Meglio di così non si può!

Abito midi blu navy H&M, maglia a dolcevita EVEN&ODD, slingback color ruggine JIMMY CHOO

Credits: hm.com, zalando.it, net-a-porter.com

Come abbinare il blu: con l'azzurro pastello

Last but not least...blu + blu. Sì, perchè sarebbe un grande errore non considerare l'alternativa di "giocare in casa" e mixare tra loro diverse nuance di blu. In questo caso abbiamo puntato sul blu scuro della gonna midi e il blu polvere della maglia arricchita da fiocchi e ruches. Per smorzare un po' l'effetto bon ton, andranno benissimo un paio di stivali con tacco alto. Facile, no?

Gonna midi blu scuro JASON WU, maglia azzurra con fiocco ZARA, stivali alti di pelle GIANVITO ROSSI

Credits: net-a-porter.com, zara.com, gianvitorossi.com