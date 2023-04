Pezzo chiave che risolve non pochi dilemmi di stile, il black blazer è il perfetto compagno per i look più diversi, eccone 7 perfetti per la stagione!

Lo troviamo di consueto negli elenchi di capi must have che non dovrebbero mancare in un guardaroba essenziale e classico e il perché è facile capirlo: il blazer nero è un passe-partout assoluto, perfetto per le più svariate occasioni, dalle più "easy" alle più formale.



Si indossa di giorno per il look da ufficio, per un aperitivo con le amiche, per un pranzo di lavoro o una serata speciale. Insomma, non averne uno nell'armadio è davvero un "delitto". Le versioni sono innumerevoli, da quelle più strutturate ai modelli oversize, da quelli più corti a quelli più morbidi, monopetto o doppiopetto, semplicissimi o con dettagli come bottoni speciali... insomma, è impossibile non trovare the "perfect one" per ciascuno di noi.



*** Blazer nero, pantaloni chiari e sneakers bianche: il look da copiare ***



E in fatto di abbinamento? Ci si sbizzarrisce, a seconda dell'occasione e delle esigenze di stile. Ognuno lo indossi seguendo la propria personalità. Noi abbiamo trovato 7 look con il blazer nero da provare al volo questa primavera... Are you ready?





Blazer nero: il look posh con jeans a sigaretta, camicia bianca e tacchi alti





Un look che permette di passare con disinvoltura dagli impegni "daily" a quelli della sera, come una cena fuori, senza troppo "sbattimento": il blazer nero, qui dal taglio sartoriale e rigoroso, si porta con un paio di jeans straight, ovvero a sigaretta e una camicia immacolata. Per movimentare l'outfit basta aggiungere un paio di pumps speciali, in un colore pop e una mini bag et voià, si è pronte per uscire!









Blazer nero: il look da giorno con tshirt abbinata, jeans e stivaletti





Anche in questo caso l'abbinamento è con un paio di jeans ma dal fit più rilassato, un modello boyfriend, ad esempio, o un "carrot" come quello nella foto. Sotto una t-shirt o un top nero come il blazer e stivaletti in pelle. Un look da giorno semplicissimo, minimal ma non scontato., grazie al gioco delle proporzioni.







Blazer nero: il look chic con abito in satin e mules





Si sa, gli opposti si attraggono: e cosa c'è di meglio di abbinare un blazer nero dal taglio maschile a un femminilissimo abito in satin chiaro? Il contrasto tra i due creerà un effetto super chic, per niente banale, una rappresentazione, fatta abiti, del yin e yang. Per gli accessori basteranno dei gioielli discreti, una bag a mano e ai piedi un paio di mules, perfette sia di giorno che di sera.









Blazer nero: il look sexy con minigonna e stivali alti





Altro esempio di "gioco di contrasti" è quello della combo "blazer + minigonna". Tutto sta nell'abbinare una giacca lunga abbastanza ad arrivare all'orlo della mini. Una combo sexy ma senza essere scontata o banale. Se poi ci aggiungete anche un paio di stivali alti fino al ginocchio, l'effetto è ancora più "wow".







Blazer nero: il look minimal con pantaloni a palazzo e top cropped





Prendente un classico blazer nero un po' oversize e abbinatelo a un paio di pantaloni a palazzo e otterrete la combo perfetta. Sì perché il modello dei pants è perfetto per slanciare otticamente la figura e alzare il baricentro L'idea in più? Optare per un top cropped, aggiungete delle slingback o pumps con tacco kitten e l'effetto minimal chic è pronto! L'ideale per il lavoro o anche un'occasione più formale!







Blazer nero: il look sofisticato con la gonna plissè





La seriosità del blazer nero incontra la leggerezza della gonna plissé e non potrebbe esserci matrimonio più azzeccato! Soprattutto se strizzate in vita una cintura sottile, così da valorizzare al massimo la figura. Il trick ideale soprattutto se non sapete cosa indossare sopra a un look da cerimonia!







Blazer nero: il look sporty con cintura, "ciclisti" e anfibi





Solo qualche stagione fa il trend dei panta cliclisti sembrava aver preso piede, oggi possiamo dire che tutto sommato il fenomeno è stato "contenuto". Però l'abbinamento con un bel blazer nero strizzato in vita con un cintura e degli anfibi, tutto sommato ci ha fatto venir voglia di (ri)provarci...

Foto articolo @Getty Images