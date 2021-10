Il premio al capospalla statement più strategico di stagione va al blazer in pelle. vi spieghiamo perché!

Struttura solida e lunghezza strategica, il blazer è una certezza a cui è impossibile rinunciare.

Il fascino intramontabile della giacca informale ha ormai contagiato tutti ed è difficile pensare a un outfit impeccabile che non la preveda.

Probabilmente in armadio lo possedete già nero, colorato, in tartan e forse anche in jeans ma sapete qual è l’ultima frontiera del blazer ? La pelle.

Grintoso e rock come nessuno, il finish in pelle crea un contrasto irresistibile con l’eleganza timeless del capospalla più amato... ed è subito must!

Scoprite la selezione curata da Grazia.it di blazer in pelle più belli da indossare oggi, domani, per sempre! #CultBlazer







1) Blazer in pelle mon amour: "effetto leather" per Kocca

(Credits: Kocca)

Due bottoni gold, finish in morbida eco-pelle e colore nero sono la ricetta del blazer perfetto di Kocca. #KoccaElegance







2) Blazer in pelle mon amour: rosso per Gucci

(Credits: Gucci)

Gucci propone un blazer in vera pelle dal taglio seventies e maschile, immancabilmente rosso. #Gucci100







3) Blazer in pelle mon amour: avvitato per Morfosis

(Credits: Morfosis)

Il taglio del blazer in pelle di Morfosis è avvitato e femminile con bottoni rivestiti in pelle. #LaFormaIncarnaL'idea







4) Blazer in pelle mon amour: cruelty free per Nanushka





(Credits: Nanushka)

Il blazer più amato dalle fashion addict è quello color cioccolato (disponibile anche in nero) di Nanushka, il brand rivelazione di Sandra Sandor che si è specializzato in pelle vegana. #TheModernBohemian







5) Blazer in pelle mon amour: con cintura rock per Imperial





(Credits: Imperial)

Il modello di Imperial ha una cintura borchiata incorporata che lo impreziosisce. #ImperialDonna





6) Blazer in pelle mon amour: color crema per Object

(Credits: Object)

Il blazer color avorio di Object ha un taglio over ed è disponibile su Zalando. #NewBrand





7) Blazer in pelle mon amour: con taglio maschile per Pinko

(Credits: Pinko)

Anche Pinko propone un impeccabile taglio maschile in pelle sintetica, black. #PinkoWonderland







8) Blazer in pelle mon amour: doppiopetto per Tagliatore 0205

(Credits: Tagliatore 0205)

Continua il dialogo tra il guardaroba maschile e femminile promosso da Tagliatore 0205 attraverso la creatività del direttore creativo Pino Lerario. Il tocco in più? i bottoni gold, un tratto distintivo del brand. #GenderlessStyle







9) Blazer in pelle mon amour: a sacchetto per Federica Tosi

(Credits: Federica Tosi)

Ampia e a sacchetto la proposta in vera pelle di Federica Tosi. #ItalianCreativity







10) Blazer in pelle mon amour: color tabacco per Stradivarius

(Credits: Stradivarius)

Il brand low cost Stradivarius, presente anche su Zalando, propone un blazer maschile color tabacco con finiture nere. #ZalandoFashion







11) Blazer in pelle mon amour: corto per Motivi





(Credits: Motivi)

Motivi ha realizzato una giacca in pelle decisamente più girlie perché avvitata e più corta rispetto al classico blazer. #SmartCouture







12) Blazer in pelle mon amour: urban-chic per Luisa Spagnoli

(Credits: Luisa Spagnoli)

Il modello Luisa Spagnoli si aggiudica il primo posto per linea, costruzione delle spalle e dettagli luminosi. Un blazer in pelle da Oscar! #LuisaSpagnoliUniverse







13) Blazer in pelle mon amour: oversize per The Frankie Shop

(Credits: The Frankie Shop)

Se cercate pezzi iconici e must da abbinare con tutto, con The Frankie Shop andrete sul sicuro. #IconicOutewear





14) Blazer in pelle mon amour: effetto croc per Weekday

(Credits: Weekday)

Effetto alligator? Weekday ha realizzato un bellissimo modello classico con finish in cocco da amare! #EveryWeekday







16) Blazer in pelle mon amour: casual per Bershka

(Credits: Bershka)

Bershka propone capi e accessori sempre all'ultima moda come questo blazer easy in pelle vegana. #BershkaStyle







17) Blazer in pelle mon amour: effetto "crinckle"per Twinset Milano

(Credits: Twinset Milano)

Il blazer slim di Twinset Milano è in pelle leggermente grinzata per un effetto "usato" super cool. #MyTwinset