Dai modelli minimal a quelli impreziositi da ricami, ruches, bottoni e paillettes: una selezione di bikini a vita alta super trendy da sfoggiare quest’estate.



Monospalla, a fascia, a balconcino: anche quest’anno potremo sfoggiare sul bagnasciuga costumi da bagno di tutte le fogge, ma c’è un modello che più degli altri la sta facendo da padrone in tutte le nuove collezioni di beachwear: i bikini a vita alta.

A tinta unita, a righe multicolor, a stampa floreale o dai motivi animalier: i bikini con lo slip che arriva quasi a coprire l’ombelico sono la grande rivelazione della stagione e si sono già guadagnati a pieni voti un posto nella lista dei costumi must have dell’estate 2019, per la gioia delle nostalgiche che non vedono l’ora di tornare a sfoggiare questi modelli dal gusto retrò tanto amati anche dalle dive degli anni ’50.





Il vantaggio dei bikini a vita? Stanno bene a tutte, valorizzano qualsiasi silhouette e coprendo per bene la pancia sono i perfetti "partner in crime" per nascondere chiletti di troppo e addominali non esattamente scolpiti.

Lo svantaggio? In circolazione ci sono modelli che sono uno più irresistibile dell’altro e che rischiano di mettere in serio pericolo le nostre finanze!

Voi avete già trovato i vostri modelli del cuore? Se la risposta è no, ecco una selezione di proposte che vi faranno innamorare a prima vista!





OYSHO Bikini a righe con slip a vita alta

Credits: oysho.com









MARYSIA Bikini a fascia con slip a vita alta e orlo smerlato

Credits: matchesfashion.com









SOLID&STRIPES Bikini giallo con slip a vita alta

Credits: matchesfashion.com





ADRIANA DEGREAS Bikini a vita con ruches a stampa floreale

Credits: matchesfashion.com









COS Bikini rosso con slip a vita alta

Credits: stories.com





MARA HOFFMAN Bikini a vita alta a stampa multicolor

Credits: farfetch.com









LOS TRAPITOS AL SOL Bikini a vita alta con ruches sulle spalline

Credits: lostrapitosalsol.it





ISOLE&VULCANI Bikini stampato con slip a vita alta

Credits: isolevulcani.it









OSEREE Bikini con scollo a v e slip a vita alta con paillettes

Credits: farfetch.com









CALZEDONIA Bikini a righe con top a triangolo e slip a vita alta

Credits: it.calzedonia.com









TEZENIS Bikini balconette con slip a vita alta con incroci laterali

Credits: it.tezenis.com









GANNI Bikini asimmetrico con volant a fantasia vichy

Credits: matchesfashion.com





YAMAMAY Costume a vita alta a stampa tropicale

Credits: yamamay.com









& OTHER STORIES Bikini a vita alta con bottoni sugli slip

Credits: stories.com





MIMI' A LA MER Bikini a vita alta a righe multicolor

Credits: mimialamer.com





TRIUMPH Bikini a vita alta a stampa floreale

Credits: it.triumph.com