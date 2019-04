Chi bella vuole apparire... di bianco si deve vestire!

Come ogni aprile, eccoci qua, ci ritroviamo a sognare il caldo, a pianificare le vacanze e a fare un primo cambio di stagione.

Ma che cambio di stagione sarebbe senza l’aggiunta di qualche novità nell’armadio? Se siete ancora indecise su quale trend abbracciare per la primavera estate 2019, affidatevi a una delle poche certezze di ogni stagione calda che si rispetti: il colore bianco.

Che sia in cotone, denim, lycra, seta o sangallo, il bianco è una scelta intramontabile con cui creare outfit solari e impeccabili che doneranno alla vostra abbronzatura e non solo!

Non vedete l’ora di assemblare i vostri summer outfit e vestirvi di bianco candido?

Scorrete la nostra selezione in cui abbiamo selezionato i capi e gli accessori total white più belli!

(Credits: Lanacaprina)

L'abito modello blazer è la rivelazione del 2018 - 2019. Come facevamo a vivere prima? Bellissimo il modello total white di Lanacaprina con maniche lunghe e bottoni gioiello. #Whiteblazerdress

(Credits: Adidas)

Le sneaker Ultraboost di Adidas sono pulite, essenziali e... bianchissime! #Whitesneakers

(Credits: BePopsy)

L'intero di BePopsy è bianco con dettaglio fucsia in vita, un tocco di colore che dà lo sprint! #Whiteswimsuit

(Credits: Zalando)

Questa gonna a portafoglio trapuntata è di Aéryne. #Whiteskirt



(Credits: Chanel)

Le polacchine ricamate in pizzo san gallo sono uniche nel loro genere, non a caso firmate Chanel. #Whitelace

(Credits: Desigual)

La giacca di jeans di Desigual è arricchita da applicazioni e ricami. #Whitedenimjacket

(Credits: Dondup)

Questa gonna midi con pizzi e trasparenze è di Dondup, brand leader nel denim e streetwear. #Laceskirt

(Credits: Elena Mirò)

I pantaloni stretch color panna di Elena Mirò sono pensati per le taglie morbide. #Whitepants

(Credits: Fay)

La maxi camicia di Fay è essenziale, con bottoni neri a contrasto e pussy bow, fiocco al collo. Semplicemente timeless. #Whiteshirt

(Credits: Fracomina)

L'abito lungo ricamato di Fracomina ci fa sognare le sere d'estate. #Whitedress

(Credits: Frame)

I jeans bianchi, come questi flare di Frame, non possono proprio mancare nell'armadio (preferibilmente due paia che si alternino tra i frequentissimi lavaggi). #Whitedenim

(Credits: Hogan)

La borsa a secchiello di Hogan è sportiva e molto capiente. #Whitebag

(Credits: Intimissimi)

L'intimo bianco ci fa sentire angeliche. Che ne dite di questa sottoveste in pura seta con inserti in pizzo di Intimissimi? #Whitelingerie

(Credits: Kocca)

Il top di Kocca è impreziosito da ricami traforati. #Whitetop

(Credits: Off White)

Il brand Off White è sempre edgy e didascalico, per questo sugli hot pants in denim bianco non poteva mancare la scritta "white". #Whiteshorts

(Credits: Philosophy di Lorenzo Serafini)

Questo mini abito/maxi camicia di Philosophy di Lorenzo Serafini è in pizzo sangallo con ruches romantiche. #Littlewhitedress