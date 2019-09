Bartolotta & Martorana ha sfilato durante la Milan Fashion Week e Grazia.it è andata a curiosare!

Saranno famosi, anzi lo sono già.

Durante la MFW che si è appena conclusa, Grazia.it è andata a trovare i designer siciliani Simone e Salvatore, fondatori e creative director del brand Bartolotta & Martorana.

Il fil rouge della sfilata SS20 (anzi il fil rose viste le tantissime proposte in fucsia e cipria) è il tema sweet e candy, che si evince dalle stampe gelato





Dai colori sorbetto





E dal tulle a tinte pastello





Anche se il brand si distingue in particolar modo per l’evening wear, fatto di abiti molto "teatrali", tra i 57 look proposti hanno sfilato anche tante jumpsuit





Cocktail dress





E completi giacca e pantalone versatili e chic





La creatività di Bartolotta & Martorana si traduce in techno couture ovvero l’utilizzo di tessuti tecnici e ricercati come lo scuba





Gli iconici disegni in lattice su coppe e corpetti, ormai diventati un marchio di fabbrica del brand

I drappeggi romantici interpretati in chiave moderna, fresca e molto molto seducente

La donna che indossa le creazioni dei giovani Simone e Salvatore non teme il giudizio di nessuno ma è anche scherzosa e ironica con se stessa.

Non ci sono dubbi che lo stile deciso e riconoscibile renda Bartolotta & Martorana un brand dalla forte identità che continueremo a tenere d’occhio.

Ora non vi resta che sfogliare la nostra gallery per scoprire i look della sfilata che ci hanno colpito di più!

Bartolotta & Martorana: il “best of” della ss20 (Credits: courtesy of press office) Abito da sera in seta sfumata e corpetto disegnato in lattice.

(Credits: courtesy of press office) Abito da cocktail in chiffon con stampa gelato.

(Credits: courtesy of press office) Abito da sera in seta sfumata e corpetto disegnato in lattice.



(Credits: courtesy of press office) Completo giacca pantaloni in grigio chiaro con ruches sulle maniche.

(Credits: courtesy of press office) Abito scultura in tulle fucsia.

(Credits: courtesy of press office) Completo giacca pantaloni color block con t-shit stampata.





(Credits: courtesy of press office) Abito da sera in seta sfumata e corpetto con dettagli in lattice.

(Credits: courtesy of press office) Playsuit corto in seta stampata.

(Credits: courtesy of press office) Abito scultura in tulle giallo e dettagli in lattice.



