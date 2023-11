L’iconica giacca cerata torna protagonista tra le tendenze di stagione. Ecco i nostri styling tips per indossarla con stile!

Da giacca da tiro a icona intramontabile del guardaroba. Chissà se John Barbour avrebbe mai immaginato una sorte del genere per il suo giaccone in cotone cerato, destinato originariamente a cacciatori, pescatori, marinai e a chiunque necessitasse di una protezione contro le intemperie.

Eppure questo capospalla, emblema del countrywear ed eccellenza made in England, ha dimostrato nel corso del tempo di essere in grado di resistere non solo ai climi più burrascosi - uno degli slogan più celebri del brand recitava non a caso «the best British clothing for the worst British Weather» - ma anche ai repentini cambi di rotta della moda, attraversando indenne epoche e trend.

Amatissimo dalla Royal Family - come dimenticare i look di Lady Diana a ridosso degli anni ‘80? - simbolo di generazioni di giovani inglesi, feticcio dei musicisti e delle it girl più cool, il Barbour continua a essere un must assoluto.

Se il primissimo “esemplare” risale nientemeno che al 1894, il modello in cima alla lista dei desideri resta il mitico Beaufort dalla linea dritta, con collo in velluto a coste e cerniera a doppia apertura. Ma le versioni di cui innamorarsi oggi sono tantissime.

Non solo Barbour, ma anche alternative low cost e proposte super griffate. Siamo andate alla ricerca delle più interessanti del momento e abbiamo messo a punto 5 look perfetti per affrontare la stagione fredda con stile. Curiose di scoprirli? Non vi resta che continuare a leggere.

Come abbinare il Barbour: con jeans e mocassini

Da sempre sinonimo di britishness, il Barbour è il capospalla ideale da sfoggiare con jeans e mocassini. Per aggiungere un twist super chic all’insieme, completate il look con un dolcevita a righe in maglia a trama grossa.

Jeans a gamba dritta 7 FOR ALL MANKIND, giacca impermeabile con tasche laterali BARBOUR, dolcevita a righe con bottoni dorati COS, mocassino con suola chunky TOD’S

Credits: press office, farfetch.com, cos.com, tods.com

Come abbinare il Barbour: con minigonna e Dr. Martens

Trasversale come pochi capi sanno essere, la giacca cerata si sfoggia alla perfezione anche con le gonne. Questa combo con mini a portafoglio, Dr. Martens e camicia di jeans farà breccia nel cuore delle fashioniste più nostalgiche. Le sentite le vibes anni ‘90?

Gonna a portafoglio in lana merino WARDROBE.NYC, giacca cerata con collo in velluto BELSTAFF, camicia in denim con bottoni a pressione PINKO, stivaletto stringato in pelle smooth DR. MARTENS

Credits: mytheresa.com, belstaff.com, pinko.com, drmartens.com

Come abbinare il Barbour: con i pantaloni di pelle e i combat boots

Il mix più modaiolo e originale del momento? Quello con pantaloni in pelle, felpa e combat boots. Pratico ma ad alto tasso di coolness.

Pantaloni 5 tasche in pelle B.YOUNG, parka effetto cerato MANGO, felpa crop con stampa MIU MIU, stivaletti Chelsea con suola in gomma GIANVITO ROSSI

Credits: zalando.it, shop.mango.com, miumiu.com, gianvitorossi.com

Come abbinare il Barbour: con gonna midi e stivali

Pensate che il Barbour non faccia per voi? Questa rivisitazione targata Ganni x Barbour vi farà cambiare idea. Effetto patchwork, con colletto oversize e vestibilità comoda, si indossa davvero con tutto. Provare - anzi, indossare - questo look con gonna a tubino e stivali bassi per credere!

Gonna midi in lana WEEKEND MAX MARA, giacca corta in cotone cerato con maxi colletto GANNI X BARBOUR, camicia a quadri ASPESI, stivale a tubo effetto invecchiato LAZZARI

Credits: it.maxmara.com, ganni.com, press office, lazzarionline.com

Come abbinare il Barbour: con gonna a pieghe e scarpe platform

Ancora un outfit con la gonna, e più precisamente con la gonna a pieghe. Questo grande classico - entrato ormai a pieno titolo tra i mai-più-senza della stagione fredda - va più che d’accordo con la giacca Barbour, a patto che sia “accessoriato” con i pezzi giusti: come un paio di mocassini platform, ideali per slanciare la silhouette e dare una nota di carattere all'insieme.

Gonna a pieghe asimmetrica in lana gessata SACAI, giacca cerata con dettagli dorati GANT, gilet in maglia di lana ARKET, mocassino platform con fibbia in metallo JEFFREY CAMPBELL

Credits: net-a-porter.com, it.gant.com, arket.com, press office