A metà tra le ballerine e le Mary Jane, queste scarpe dal fascino bon ton stanno conquistando tutti (inclusa l'attrice Michelle Williams). Piacciono anche a voi? Ecco qualche alternativa da aggiungere subito nel carrello degli acquisti.

Alzi la mano chi di voi non ne vorrebbe subito un paio! Stiamo parlando delle scarpe sfoggiate da Michelle Williams in questo look. Belle, non è vero? Sono una sorta di "ibrido" tra un paio di ballerine dalla silhouette accollata e delle Mary Jane flat con cinturino, entrambi modelli che adoriamo, tra l'altro. Vien da sè che non potremmo mai non amare questa variante così comoda, versatile e bon ton che ultimamente sta spopolando tra celeb e influencer.

Qui le vediamo appunto sull'attrice americana mentre esce da uno studio televisivo a New York. Lei le indossa con estrema disinvoltura mixandole con dei jeans, una camicia a righe e un blazer oversize ma gli abbinamenti possibili sono pressoché infiniti. Stanno benissimo anche con gonne e abiti di ogni lunghezza e genere e persino sotto al tailleur più formale sanno regalare un tocco preppy davvero irresistibile. Vi abbiamo fatto venire una pazza pazza voglia di acquistarne un paio? Eccovi pronte 5 alternative per tutti i gusti e per tutti i budget da aggiungere subito nella wish list del mese.



Le ballerine con cinturino di Massimo Dutti

Credits: massimodutti.com



Le ballerine con cinturino di Zara

Credits: zara.com



Le ballerine con cinturino di Vagabond Shoemakers

Credits: vagabond.com



Le ballerine con cinturino di Repetto

Credits: repetto.com



Le ballerine con cinturino di Tamaris

Credits: zalando.it