"Non è turchese, non è lapis"... è decisamente avio e sarà uno dei colori top dell'autunno inverno 2019 2020.



Si fa presto a dire azzurro: c'è quello "baby", il ceruleo, il turchese ma solo uno sarà il colore che vi farà perdere la testa questa stagione.

Le passerelle parlano chiaro: l'azzurro avio è una delle tonalità più intriganti dell'Autunno Inverno 2019-2020.

Chic, sofisticato, informale quanto basta sarà la carta giusta da sfoderare su abiti e acccessori. L'abbinamento ideale è con i toni del bianco e del panna ma anche con il beige dà il suo meglio. Se volete osare perà il mix più cool di stagione è con il bordeaux e con il ruggine, contraltare perfetto per scaldare l'agida bellezza di questa nuance.

Perfetto per il giorno, anche per i look da sera diventa l'alternativa ideale al "solito" nero, provare per credere!

Ecco la nostra selezione di capi d'abbigliamento e accessori in azzurro avio per l'autunno inverno 2019 2020.





MANILA GRACE Abito smanicato con cinturina in vita ton su ton.









BRUNELLO CUCCINELLI Maglia in cashmere.

IL BISONTE Borsa in pelle a tracolla.

LOEWE L'iconica bag Gate della maison.

BROCK COLLECTION Top "peplum" in twill di seta effetto "crinkle"

CURRENT ELLIOT Jumpsuit in twill di denim

FORTE_FORTE Camicia in seta.

MATTEAU Costume a due pezzi con slip a vita alta.

THEORY Camicia in seta con maniche a sbuffo e collo alla coreana.

CLERGERIE Stivaletto in pelle scamosciata

TOTEME Giacca doppiopetto in cotone e lino.

VALENTINO GARAVANI Ballerine "Rockstud"

ZARA Abito a kimono con cintura a contrasto.

H&M Gonna plissettata.

FREDDY T-shirt sportiva

