Prosegue il nostro viaggio tra i colori Pantone più cool del 2020: è la volta di Orange Peel, l'arancione più vitaminico dell'intera palette!

Non fatevi ingannare dal nome: Orange Peel, letteralmente buccia d'arancia. No, non si tratta certo dell'inestetismo tanto odiato da noi donne, bensì di uno dei colori eletti da Pantone come must have del 2020.

Una sfumatura di arancione brillante, vivace e vitaminica pronta a dare una sferzata di energia e "good vibes only" a tutti i look estivi!

L'abbiamo ammirato sulle passerelle spring summer 2020 e negli scatti di street style rubati alle influencer più stilose in giro per il mondo. Ora è giunto il momento di farlo arrivare dritto dritto nel nostro guardaroba con una selezione di capi e accessori ad hoc!

Tra gli abbinamenti cromatici da cui farsi tentare c'è senza dubbio quello con il bianco: un sodalizio ben consolidato che d'estate regala il meglio di sè. Ma sono top anche le combinazioni con rosa, turchese, viola, blu e con la palette dei pastello per fare il pieno di glamour.

Che cosa aspettate a sperimentarle tutte? Ecco i nostri pezzi orange peel preferiti!

Costume intero JOHANNA ORTIZ

Credits: net-a-porter.com

Gonna midi a balze H&M

Credits: hm.com

Midi dress AROSS GIRL X SOLER

Credits: net-a-porter.com

Borsa a mano ALAÏA

Credits: net-a-porter.com

Sandali stampa cocco CAFENOIR

Credits: cafenoir.it

Minidress con volant ZARA

Credits: zara.com

Camicetta con fiocco MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni a sigaretta FASHION UNION su Zalando

Credits: zalando.it

Pumps di vernice JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com

Wrap dress & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Occhiali da sole TOPSHOP

Credits: topshop.com

Blazer sartoriale THE ATTICO

Credits: mytheresa.com