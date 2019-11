L’animalier è tornato e promette di (ri)conquistarci aggiungendo un pizzico di pepe ai look dei mesi più freddi.



L’avrete senz’altro notato: l’animalier è tornato a farla da padrone nelle ultime stagioni, investendo con il suo fascino “ruggente” l’intero guardaroba. Leopardi, tigri, zebre e giaguari mettono così lo zampino - è proprio il caso di dirlo - tra le tendenze di stagione sotto forma di esotici capispalla, pantaloni a strisce bianche e nere, pullover e bluse a macchie irregolari.

Non lasciatevi però ingannare dal luogo comune che vede questo pattern dai toni wild come volgare o addirittura trash. Per smentire questa tesi basta citare il rivoluzionario Christian Dior che nel 1947 portò in passerella per la prima volta una serie di abiti in crêpe e mussola “imprimé jungle”, decretando l'avvento dell’animal print nell'Haute Couture.

Dopo di lui, a farne un sinonimo di buon gusto ci hanno pensato icone di stile di ieri e di oggi come Jackie Kennedy, Edie Sedgwick, Kate Moss, Olivia Palermo e persino sua maestà, la Regina Elisabetta II.







Decade dopo decade, l’animalier si è conquistato un posto d’onore tra gli evergreen della moda e promette di (ri)conquistarci anche questa stagione, aggiungendo un pizzico di pepe ai look dei mesi più freddi.

L’importante è puntare sugli abbinamenti giusti. Per andare sul sicuro ed evitare scivoloni abbiamo studiato per voi 5 outfit a prova di errore perfetti per l’autunno-inverno. Pronte a prendere nota?







Cappotto animalier e pantaloni di pelle

Probabilmente è uno dei capi più facili da portare. Sceglietelo di buona fattura e leggermente oversize: diventerà il fedele compagno di ogni look, da quelli quotidiani ai più eleganti. Una soluzione davvero eclettica consiste nell’abbinare cappotto animalier con un capo altrettanto grintoso, come i pantaloni di pelle. Aggiungete una camicia di jeans e un paio di stiletti, et voilà, il gioco - o meglio, l'outfit - è fatto.





Cappotto in ecopelliccia animalier SARA BATTAGLIA, pantaloni di pelle JASON WU, camicia in denim RE/DONE, pumps a punta JIMMY CHOO.

Credits: matchesfashion.com, net-a-porter.com







Maglione animalier e pantaloni check

Un mix&match in piena regola che dimostra come comodità possa far rima con stile. Fulcro del look, un maglione a motivo tigrato da accostare a un grande classico della stagione fredda: i pantaloni a quadri. A rendere l’insieme ultra confortevole e funzionale ci pensano gli accessori: un pratico e capiente zaino in nylon e le immancabili sneaker.





Pantalone a quadri in misto lana PLAN C, pullover cropped in filato di misto mohair jacquard PINKO, zaino in gabardine di nylon con tasche PRADA, sneaker con suola in gomma ADIDAS.

Credits: thedoublef.com, pinko.com, mytheresa.com, adidas.it







Pantaloni animalier e cappotto colorato

Come abbinare pantaloni animalier? Prima di farvi questa domanda, tenete a mente che scegliendo di indossare questo capo, catalizzerete l’attenzione sulla parte bassa del corpo. Vietato perciò puntare su modelli troppo troppo attillati. Meglio scegliere un paio di pants dalla vestibilità più morbida - magari a vita alta - da mixare a degli stivaletti con tacco per slanciare la figura. Il tocco in più? Un cappotto colorato, meglio se a contrasto, perfetto per rendere l’insieme super cool.





Cappotto a vestaglia BALENCIAGA, pantaloni zebrati a vita alta THE ATTICO, dolcevita in filato di seta e lana WEEKEND MAX MARA, tronchetto con tacco kitten PRADA.

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, weekendmaxmara.com







Giacca animalier e gonna svasata

Se siete alla ricerca dell’investimento della vita, optate per una giacca animalier. Anche in questo caso, sceglietela di buona fattura: taglio e tessuto faranno la differenza. Vale la pena perciò spenderci qualcosa in più, considerando inoltre che si tratta di un capo che potrete sfruttare anche durante la mezza stagione. La versatilità è la sua caratteristica distintiva: potete indossarla con i jeans e t-shirt o puntare per qualcosa di più femminile, come la combo intramontabile “gonna e camicia”.





Blazer doppiopetto stampato ESSENTIEL ANTWERP, gonna svasata a pieghe con cintura HUGO, camicia in popeline di cotone EMMA WILLIS, stivali in suede SAINT LAURENT.

Credits: essentiel-antwerp.com, zalando.it, net-a-porter.com, mytheresa.com







Calze animalier e tubino

Se anche voi pensate che lo stile si celi nei dettagli, mettete subito in wishlist un paio di calze animalier. Indiscusso must have di stagione, regaleranno subito ai vostri outfit un’aria diversa e incredibilmente trendy. Abbinarle è più facile di quanto pensiate: potete indossarle con un tubino o una gonna corta dalle linee pulite, con un paio di pantaloni culotte oppure con una pencil skirt dal piglio ladylike, completando il look con una micro bag e un paio di scarpe flat.





Abito con cintura CEFINN, collant con stampa leopardo DOLCE&GABBANA, borsa a spalla in pitone PRADA, Mary Jane in pelle TABITHA SIMMONS.

Credits: net-a-porter.com, dolcegabbana.com, farfetch.com, matchesfashion.com