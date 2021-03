Gli anelli del momento sembrano quelli che avevamo da bambine, perché dopotutto la moda è anche un bellissimo gioco.

Mani in primo piano grazie ai juicy rings, gli anelli colorati e bon bon che stanno facendo impazzire il web.

Gli anelli "caramella" sono un must lanciato dalle celeb più influenti dei social media come Kylie Jenner, Dua Lipa e Bella Hadid, che non possono più fare a meno di indossare questi bijoux pop e sgargianti.

(Credits: Bon Bon Whims)

I pro sono tanti, a partire dal fatto che parliamo di anelli semi preziosi e quindi più portabili, che non si rovinano a contatto con l’acqua, che danno lo sprint a qualsiasi outfit e poi, che ci fanno tornare un po' bambine.

I juicy rings sono davvero una bella novità che non vediamo l’ora di indossare, per questo Grazia.it vi svela i top brand tra cui scegliere i vostri preferiti.

Scommettiamo che saranno il tormentone dell’estate?

#BonBonRings

1) Juicy rings: gli anelli di "La Manso"

(Credits: La Manso)

Smettiamola di contare i carati perché "plastic is fantastic”: questo è il motto di La Manso, il brand che per primo ha lanciato il trend dei juicy bijoux.

La Manso sta facendo il giro del mondo e quasi tutti gli anelli, che hanno un prezzo che va da €57 a €69, sono sold out sul sito (#LaManso Nato a Barcellona,sta facendo il giro del mondo e quasi tutti gli anelli, che hanno un prezzo che va da €57 a €69, sono sold out sul sito ( date un occhiata, perderete la testa ). I modelli sembrano proprio quelli delle bambine, in tantissimi colori sorbetto e qualche glitter qua e là. Belli belli.

2) Juicy rings: gli anelli di "Dans Les Rues"

(Credits: Dans Les Rues)

Gli iconici anelli a cuore in stile pop di Dans Les Rues, dal francese “Per le strade”, stanno mandando in tilt il web. Sono maxi, laccati, coloratissimi e danno il loro massimo abbinati a una manicure funky come quella di Chiara Ferragni, che li ha già in tutti i colori. #DansLesRues

3) Juicy rings: gli anelli di "Bea Bongiasca"

(Credits: Bea Bongiasca)

Dopo essersi laureata nel 2014 alla Central Saint Martins di Londra, la giovane Bea Bongiasca lancia il suo brand omonimo di gioielli. Ogni creazione ha un design riconoscibile e irriverente, caratterizzato da riccioli di colore (in smalto e oro) arricchiti da una pietra, che si intrecciano sulle mani. Le star ne vanno pazze e amano indossarne più d’uno sulla stessa mano per un effetto colour pop!

Sull'ecommerce e piattaforma di Stylight il brand ha visto un bel "+ 208%" di click rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente... #BeaBongiasca

4) Juicy rings: gli anelli di "Mon Cher Moi"

(Credits: Mon Cher Moi)

Mon cher Moi è un brand made in L.A. tutto al femminile. Sarà per questo che ha colpito al cuore Kylie Jenner che ama e sfoggia le sue creazioni abbinandole ad outfit sgargianti?

Tutti gli anelli sembrano marshmallow da sciogliere nella cioccolata calda, in colori pastello deliziosi. I modelli più amati sono “Croissant” e “Chain”. #MonCherMoi