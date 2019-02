Nate sotto il segno dell'Acquario? Ecco 5 must del vostro stile (sofisticato e originale)

Amate le novità, siete curiose e un po' ribelli, e adorate sperimentare emozioni sempre diverse.

Ma che cosa si nasconde nel guardaroba delle donne dell'Acquario? (Scoprite tutte le caratteristiche del segno)

Ecco 5 punti irrinunciabili del vostro stile: dal colore che più vi rappresenta, agli accessori (spesso super lusso), di cui proprio non riuscite a fare a meno, fino alla passione per gli abbinamenti più ricercati.





Something Blue...





Che Acquario sarebbe senza un tocco di blu? E proprio la gamma di sfumature del mare diventa protagonista del guardaroba più chic.

Dal blu cobalto al light blue, lasciatevi trasportare dagli effetti benefici che queste tonalità hanno sull'umore, persino nelle giornate "blue" appunto. E naturalmente dell'effetto "wow" che hanno anche sul look!





..and something new!





Una delle caratteristiche salienti di questo segno zodiacale è proprio la voglia di novità e di sperimentazione.

E quale tendenza più attuale dei ciclisti o biker pants, che sono tornati a gran voce declinati su tante varianti diverse? Come questi in denim che, mixati con una camicia check e sandali sparkling, per noi sono promossi a pieni voti!









Abbinamenti insoliti (e super cool)





Tra le doti dell'Acquario c'è anche quella di non fermarsi alla prima soluzione possibile (e su questo aspetto pesa anche la perenne insoddisfazione dei nati sotto questo segno).

Tradotto in stile: gli accostamenti più scontati non vi piacciono, preferite sempre aggiungere un pizzico di originalità.

Questo mix&match ci sembra sufficientemente esemplificativo: gli stivali rossi in pelle pitonata, abbinati con una gonna bianca plissé e una giacca a quadri blu sono quello che non ci si aspetta ma che funziona a meraviglia. Non trovate?





Quel dettaglio originale che fa la differenza





La banalità non fa proprio per voi. E a questo diktat si piegano anche gli accessori.

Alla classica borsa preferite infatti qualcosa di più particolare, di speciale. Come la belt bag di Dior da portare in vita per aggiungere un pizzico di glamour anche alla mise più essenziale. Provare per credere!





Anticonformista con un twist





Delle anticonformiste come voi sono delle vere maestre nell'arte dello sdrammatizzare anche i capi più preziosi e costosi (per cui avete una passione smodata!) con pezzi più easy e casual.

Ecco quindi che il modello di jeans baggy dal fit rilassato incontra il lussuoso velluto del bomber con ricami e i sandali con borchie dorate. Per noi è un sì!