Indecise se indossare un abito o un pantalone? Metteteli uno sopra l’altro per ricreare un look in perfetto stile Y2K

Spesso le tendenze nascono dagli errori. E davanti a questa “strana coppia” la prima cosa che ci verrebbe da pensare è che si tratti di un errore, una svista. Eppure l’accostamento di due capi considerati da sempre agli antipodi come l’abito e il pantalone non è certo una novità, anzi!

Chi è stato giovane e giovanissimo negli anni Duemila se lo ricorda bene, indossarli in combo era un must have tra le fashion victim del tempo.

Era la tendenza del cuore delle celeb simbolo di quel periodo: Ashley Tisdale, Miley Cyrus, Jessica Alba e Britney Spears, la carrellata di star che l’hanno sfoggiata è lunghissima.

Come dimenticare l’outfit sfoggiato dalla “principessa del pop” nel video di “Unprotected”? Sheer pink dress accompagnato da un jeans a vita bassissima, in vero stile Roberto Cavalli.

Oppure Ashley Tisdale, che durante ogni red carpet proponeva mix & match tra gonne e jeggins dai colori e texture (oggi) improbabili. O i look di Marissa Cooper (ovvero Mischa Barton) in The O.c, serie tv degli adolescenti, e non solo, dei primi Duemila.

Pur essendo scoppiato in quegli anni, il trend è ben più antico: si parlava di “dress over pants” già nel 1850, quando le attiviste americane Amelia Jenks Bloomer ed Elizabeth Cady Stanton scandalizzarono la società e il buon costume dell’epoca con il loro controverso abbinamento di quelli che al tempo erano due capi distintivi di genere, ovvero l’abito e i pantaloni.

La combinazione venne successivamente definita “Bloomer Costume”, dal nome dell’attivista che ha reso popolare il look, tanto da essere messo in copertina sul giornale “The Lily”.

Sebbene molto criticato, questo gioco di contrasti tra la femminilità dell’abito e l’austerità del pantalone, ha sempre affascinato fashion victim, blogger e trendsetter mondiali, che lo hanno riproposto in chiave classy-chic, sdoganando finalmente questo chiacchierato fashion-taboo.

Complici di questo come-back, troviamo brand del calibro di Jil Sander, Blumarine e Dsquared che hanno deciso di rispolverarlo dagli archivi anni 2000 e riproporlo nelle ultime sfilate Primavera Estate 2022

Perché si sa, squadra vincente non si cambia!

Sulle passerelle della prossima stagione, abbiamo visto abiti lingerie in seta su jeans strappati; midi dress in crochet su pantaloni sartoriali; chemisier in popeline su jeggins strettissimi e perché no, effetti balloon declinati su vestiti svolazzanti in chiffon e pantaloni tecnici dai mega volumi.

Per il pubblico fan del minimal suggeriamo look rigorosamente monocolore e in tessuti pregiati, mentre, per gli afecionados del “more is more”, via libera a stampe esagerate e dai colori a contrasto che gridino “eccesso”.

Attenzione però, con gli accessori andateci piano!

La parola d’ordine è giocare con accostamenti tra diverse lunghezze, colori e volumi, realizzando così equazioni destinate a durare a lungo.



Ecco 5 look da cui partire per sfoggiare una perfetta combo "abito + pantalone"!



Trend “Dress Over Pants” : Silk Dress + Pantalone a palazzo

Slip Dress ZARA + Pantalone a palazzo STEFANEL

Credits: zara.com / stefanel.com



Trend “Dress Over Pants”: Abito + Pantaloni in maglia



Abito in maglia FABIANA FILIPPI + Pantalone in maglia CALLIOPE



Credits: farfetch.com / calliope.style



Trend “Dress over Pants”: Abito floreale + Pantalone in pelle



Abito &OTHERSTORIES + Pantalone in pelle MANGO

Credits: stories.com / shop.mango.com

Trend “Dress over Pants” : Abito + Pantalone monocolore



Abito H&M in maglia + Jeans skinny ONLY

Credits: aboutyou.it / www2.hm.com



Trend “Dress Over Pants”: Abito crochet + Jeans

Abito in crochet MARNI + Jeans slouchy GAUDÌ

Credits: marni.com / gaudi-fashion.com