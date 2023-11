Morbidi e raffinati: ecco la nostra selezione degli abiti in velluto di cui innamorarsi quest'inverno



Presenti in tutte le collezioni autunno-inverno, gli abiti in velluto si confermano i grandi protagonisti della "party season". Morbido e avvolgente, il velvet dress, resta in cima alla lista dei grandi must have della stagione più fredda: lungo per le feste e per le occasioni più importanti, o in versioni mini e midi adatto anche ai look daily più eleganti.

La palette cromatica delle collezioni autunno inverno 2023 è fatta di nuance scure. Un abito in velluto nero infatti è un classico intramontabile con cui non sbaglierete mai. Per le più romantiche invece, non preoccupatevi, i toni del rosso, del rosa e dell'intenso burgundy daranno quel tocco di colore alle giornate più cupe.

Noi li adoriamo perché da soli sono perfettamente in grado di rendere super chic qualsiasi look e questo è il momento dell'anno adatto per sbizzarrirci e aggiungere alla nostra wishlist tanti nuovi modelli da sfoggiare durante (e non solo) le feste in arrivo.

Per aiutarvi a trovare la vostra anima gemella di velluto, abbiamo selezionato per voi gli abiti in velluto per cui sarà facile perdere la testa. Vi avvisiamo, resistere è impossibile!

SÉZANE

&OTHER STORIES

RIXO

MAX&CO

ERIKA CAVALLINI

H&M

OTTOD'AME

GANNI

RALPH LAUREN

MANGO

BLAZÉ MILANO

THE ATTICO

ALESSANDRA RICH

ZARA

A.P.C.

