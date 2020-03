Eleganti e femminili, gli abiti midi sono sempre una buona idea: scoprite con noi le varianti più belle su cui orientarsi per la bella stagione.

D'accordo, lo sappiamo bene: in questo momento bisogna stare a casa per tutelare la nostra salute e quella altrui. Ma nessuno ci vieta di fare shopping online, giusto? La soluzione ideale per iniziare a "fare cassetto" con le tendenze più cool di stagione.

Così, quando finalmente questo brutto momento passerà e potremo di nuovo uscire, avremo già a disposizione look favolosi per il rientro alla socialità!

Tra le grandi certezze del guardaroba ci sono sempre loro: gli abiti midi. Una garanzia quando si parla di mise glamour e femminili!

Super chic nella vita di tutti i giorni, dal mattino alla sera. Ma adattissimi anche per diventare le invitate perfette in occasione di matrimoni e cerimonie eleganti.

Se tutto ciò non bastasse a convincervi ad acquistarne subito (almeno!) uno, sbirciando tra i modelli della primavera 2020 che abbiamo selezionato per voi, siamo sicure che non troverete più scuse.

A fiori o a quadretti Vichy, in raso o in pizzo, essenziali o con applicazioni preziose, c'è davvero l'imbarazzo della scelta!

Abito midi con ricami ZARA

Credits: zara.com

Abito midi con cintura in vita PRIMARK

Credits: primark.com

Abito midi a fiori SEVENTY

Credits: seventy.it

Abito midi in pizzo floreale CLAUDIE PIERLOT PARIS

Credits: claudiepierlot.com

Abito midi plissettato MANGO

Credits: shop.mango.com

Abiti midi a quadretti Vichy OTTOD'AME

Credits: ottadame.it

Abito midi multicolor CUSTO BARCELONA

Credits: custo.com

Abito midi metallizzato LAZZARI

Credits: lazzari.com

Abito midi floreale H&M

Credits: hm.com

Abito midi in raso BOOHOO

Credits: it.boohoo.com

Abito midi a righe BEATRICE B

Credits: beatriceb.com

Abito midi tropical print SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Abito midi pitonato TESEI

Courtesy of Press Office

Abito midi a portafoglio & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito midi con drappeggio TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Abito midi a fiori RELISH

Credits: relish.it