Versatili e chic, gli abiti lunghi sono la soluzione perfetta in tante occasioni diverse, dalle cerimonie eleganti al tempo libero. Scoprite con noi le varianti più belle di stagione.

Pensieri positivi e un po' di sana leggerezza. Dopo un periodo complicato come quello che abbiamo vissuto (e che in parte stiamo ancora vivendo) ci vuole anche questo: concedersi outfit speciali che non abbiamo potuto indossare per tanto tempo e circondarci di #solocosebelle.

Ebbene sì, noi quel ritorno alla vita quotidiana e alla socialità spesso ce lo siamo immaginati proprio così, con un look da favola, magari con indosso proprio un bel vestito lungo.

Una categoria di abiti che ben si adatta alle ricorrenze più eleganti (non avete anche voi una pazza voglia di partecipare asap a un matrimonio nei panni di "invitata perfetta"?) ma anche al tempo libero: basta solo giocare con gli accessori giusti, raffinati nel primo caso e casual nel secondo, e il gioco è fatto.

Ma quali sono i modelli protagonisti della PE 2020? A tinta unita, a fiori o a quadretti, in pizzo o in satin, con balze, ruches o ricami, ce ne sono davvero tantissimi e il grande dilemma sarà decidere quale indossare per primo.

Abbiamo selezionato i più belli che non vedrete l'ora di sfoggiare anche voi, ne siamo certi!

Abito lungo con drappeggio in vita ZARA

Credits: zara.com

Abito lungo a monospalla Johanna Ortiz x H&M

Credits: hm.com

Abito lungo a pois MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito lungo in satin VILA su ZALANDO

Credits: zalando.it

Abito lungo stampa Vichy WOOLRICH

Credits: woolrich.eu

Abito lungo con ricami TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Abito lungo a balze AMOTEA

Credits: amotea.com

Abito lungo con spalline scese & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito lungo in pizzo J. CREW

Credits: jcrew.com

Abito lungo a fiori CALVIN KLEIN su ZALANDO

Credits: zalando.it

Abito lungo in pizzo floreale PINKO

Credits: pinko.com

Abito lungo animalier VERO MODA su ZALANDO

Credits: zalando.it