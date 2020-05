Gli abiti in pizzo sono sempre una garanzia di eleganza e femminilità: ecco i modelli più belli delle collezioni estive di cui innamorarsi al primo sguardo

Chic, bon ton e, perché no, anche sensuali: sono queste le peculiarità che ci fanno amare alla follia gli abiti in pizzo.

Una categoria di vestiti che trova la sua perfetta collocazione in tante occasioni diverse, da quelle più speciali, come può essere una cerimonia elegante, a una serata qualsiasi in cui vogliamo sentirci bellissime!

Ma si possono sfoggiare tranquillamente anche tutti i giorni, basta solo avere l'accortezza di sdrammatizzarli, magari con un paio di anfibi rock o dei sandaletti flat in cuoio, e il gioco è fatto.

Chiedere di più francamente ci sembra impossibile, quindi vien da sé la voglia di collezionarli tutti.

Anche la palette cromatica accontenta i gusti più disparati: dai classicissimi in bianco o in nero alle varianti più accese e vivaci, declinate su rosso, rosa, giallo, azzurro e arancio, perfette per l'estate.



Abito in pizzo rosso CLAUDIE PIERLOT

Credits: claudiepierlot.com

Abito in pizzo rosa DOLCE & GABBANA

Credits: net-a-porter.com

Abito in pizzo giallo con volant H&M

Credits: hm.com

Abito corto in pizzo con ricami TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Abito in pizzo nero floreale MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

Abito in pizzo blu con fiocchetto SELF-PORTRAIT

Credits: net-a-porter.com

Abito in pizzo con bottoncini SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Abito in pizzo midi con cintura MINT&BERRY su Zalando

Credits: zalando.it

Minidress in pizzo bianco ZARA

Credits: zara.com

Tubino in pizzo con volant ROSEMUNDE su Zalando

Credits: zalando.it

Abito in pizzo e tulle FIORELLA RUBINO

Credits: fiorellarubino.com

Abito lungo in pizzo bianco NAF NAF su Zalando

Credits: zalando.it

Tubino in pizzo giallo WAREHOUSE su Zalando

Credits: zalando.it

Abito corto in pizzo lilla MISS SELFRIDGE

Credits: missselfridge.com

Minidress in pizzo floreale MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito da cerimonia in pizzo ATELIER EME

Credits: atelier-eme.it