Tessuti impalpabili, colori pastello, silhouette raffinate: vi aiutiamo a scegliere gli abiti perfetti da cerimonia per la primavera estate 2021!

Dal 15 Giugno ripartono ufficialmente i ricevimenti di matrimonio e le cerimonie eleganti.



Certo, in questa nuova parvenza di normalità ci sono diverse limitazioni e regole da seguire ma fatte queste doverose premesse, oltre alla gioia di poter partecipare a un giorno speciale circondate dalle persone che amiamo, c'è un'altra cosa che ci rende molto molto felici: poter finalmente sfoggiare un abito con la A maiuscola!



Sì perchè, parliamoci chiaro, nell'ultimo anno il nostro "carnet di ballo" non è stato proprio affollatissimo e i nostri vestiti più belli sono rimasti a prendere la polvere nell'armadio per troppo tempo. Bene, è arrivato il momento di indossare qualcosa di favoloso. Del resto quale occasione migliore per acquistare un abito da sogno senza sentirsi (troppo) in colpa?

Ecco che arriviamo noi a tentarvi con una selezione di abiti da cerimonia che vi faranno brillare gli occhi: dal minidress cipria munito di maxi fiocco ai romantici modelli midi a portafoglio declinati su nuance pastello e stampe floreali. Se invece la cerimonia è di sera potete anche optare per un longdress, magari impreziosito da dettagli plissé, ricami in pizzo e strass.

Che cosa aspettate a scegliere il vostro?

Midi dress in seta jacquard con applique preziose ART DEALER.

Credits: artdealerjournal.com

Abito lungo in raso fluido con spalline sottili e corpino drappeggiato ATELIER EME'

Credits: atelier-eme.com

Abito midi in tessuto plissé a fantasia floreale MARELLA

Credits: it.marella.com

Minidress in raso verde pastello con ruches e strass LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it

Abito midi in tessuto jacquard lilla con bottoncini & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Longdress satin con balze e dettagli plissé MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito asimmetrico in taffetas con volant REDVALENTINO

Credits: redvalentino.com

Abito a portafoglio in misto seta con pannello a contrasto BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Abito al polpaccio in tessuto iridescente H&M

Credits: hm.com

Abito lungo blu petrolio con spacco HC ANTONELLA

Courtesy of Press Office

Abito a portafoglio in tessuto froissè PIERANTONIOGASPARI

Credits: pierantoniogaspari.com

Minidress rosa cipria con maxi fiocco ZARA

Credits: zara.com

Abito midi a sirena in cotone con inserti in pizzo floreale LA' FUORI

Credits: belafuori.com

Abito rosa shocking con volant sulle maniche KOCCA

Credits: kocca.it