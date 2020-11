Tante combinazioni di colore unconventional che (inaspettatamente) stanno benissimo. Vedere per credere!

Cos’è la moda se non (anche) divertimento, sperimentazione e azzardo? Pronte ad abbandonare la vostra comfort zone? Allora allacciate le cinture, oggi a Grazia.it si gioca con i colori!!!

Da piccole ci hanno insegnato che non c’è nulla di più chic del rosa abbinato con il grigio e che mai si può indossare un capo blu con delle scarpe marroni, ma se provassimo a uscire dagli schemi e sperimentare abbinamenti nuovi e “unconventional”?

Dimentichiamo teoria e preconcetti e lasciamoci ispirare dallo styling decisamente eccentrico ma di gran gusto delle passerelle autunno inverno 20/21. Un tripudio di colori che, accostati insieme, stanno benissimo e daranno vita a outfit ricercati e mai visti prima.

Abbiamo selezionato 7 abbinamenti colore visti in sfilata dalla palette unconventional e trovato per voi relativi outfit “dupe” da ordinare online!

1) Abbinamenti colore autunno-inverno 2020: verde petrolio + verde smeraldo

(Credits. Mondadori Photo) Tom Ford

Si sa, mixare due tonalità dello stesso colore può essere rischioso, ma a giudicare dalla sfilata del maestro Tom Ford queste due shades stanno d'incanto. Ricreate il look con il pantsuit in petrolio di Kocca e la camicia in seta color smeraldo di Banana Republic, in vendita su Zalando. #Emerald+Petrol

(Credits: Kocca, Zalando)

2) Abbinamenti colore autunno-inverno 2020: lilla + fucsia

(Credits: Mondadori Photo) Alberta Ferretti

Proprio come il verde smeraldo e petrolio, lilla e fucsia sono molto vicini. Alberta Ferretti li ha proposti in un sapiente abbinamento che risulta femminile e sofisticato, tutto da ricreare con il cardigan di & Other Stories e la gonna "Valerie" di Jacquemus, uno dei modelli di punta questa stagione. #Fucsia+Lilac

(Credits: Jacquemus, & Other Stories)

3) Abbinamenti colore autunno-inverno 2020: cipria + army

(Credits: Mondadori Photo) Fendi

Il delicato rosa cipria incontra il militare verde army e... pouf, il risultato è sorprendente! Questo contrasto di colori azzardato da Fendi in passerella, crea una combinazione da amare e ricreare con la gonna in nylon di Sacai e il dolcevita in cashmere di Falconeri. #Cipria+Army

(Credits: Falconeri, Sacai)

4) Abbinamenti colore autunno-inverno 2020: grigio antracite + mostarda

(Credits: Mondadori Photo) Balmain

Quello tra il grigio antracite e il (difficile) mustard è un connubio che davvero non ci aspettavamo ma appena abbiamo visto questo iconico look sfilare da Balmain ci siamo dovuti ricredere. It's a match! Realizzatelo con il maxi cappotto di Cos e gli stivaloni texani in cuoio di Isabel Marant, sarete pronte per la PFW! #Mustard+Anthracite

(Credits: Cos, Isabel Marant)

5) Abbinamenti colore autunno-inverno 2020: viola + rosa cipria

(Credits: Mondadori Photo) Zimmermann

Ecco un'altra combinazione con il romantico rosa cipria come protagonista, ma questa volta accostato al viola, uno dei colori moda più in voga di questa stagione. Se volete creare una combo con capi e accessori nella stessa tonalità proposta da Zimmermann, scegliete l'abito a camicia di Imperial e la "Ninon" di Lancel. #Cipria+Viola

(Credits: Imperial, Lancel)

6) Abbinamenti colore autunno-inverno 2020: rosa baby + verde semaforo

(Credits: Mondadori Photo) Prada

Due colori forti e decisi che invece di "fare a pugni" creano un look fashionista e di carattere, proprio come la stilista Miuccia Prada, che per prima lo ha proposto in passerella. Per sfoggiare questa strong combo scegliete il maxi maglione a trecce di TWINSET Milano in rosa baby/pesca e i panta a palazzo con striscia di paillettes laterale color verde semaforo di Sportmax. #GreenLight+BabyPink

(Credits: TWINSET Milano, Sportmax)

7) Abbinamenti colore autunno-inverno 2020: arancione + azzurro

(Credits: Mondadori Photo) Gucci

Chi l'avrebbe detto... e invece! L'arancione si sposa bene anche con l'azzurro e ce lo mostra Gucci. Perché non scopiazzare questo look vincente dunque? Con le Mary Jane tormentone di Nodaleto, brand made in Italy sulla cresta dell'onda, e l'abitino stile "Alice in Wonderland" di Ottod'ame. #Arancio+Azzurro

(Credits: Ottod'ame, Nodaleto)