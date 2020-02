La stampa a righe si conferma un must di stagione anche per la primavera 2020. Ecco i capi e gli accessori da non lasciarsi scappare

Il motivo più intramontabile di sempre. Eppure le righe non finiscono mai di stupire e di dettar tendenza. Infatti, eccole a confermarsi tra gli hot topic della primavera 2020.

Sarà quel dna marinière, il loro sapore di “mare” che rimanda al beachwear o, perché no, il loro fascino optical e geometrico o ancora quella naturalezza nel creare pendant cromatici e inaspettati.



Fatto sta che, in tutte le salse in cui si declinano, è impossibile resistere a un capo d'abbigliamento a righe. Soprattutto nella stagione calda, periodo in cui il trend si sbizzarrisce con contrasti e sovrapposizioni, di linee e di colori che stimolano la fantasia e... il look.

Che siano verticali, orizzontali o diagonali, sottili o spesse, mini o maxi, dritte o asimmetriche non importa, ciò che conta è che facciano divertire e che aggiungano un pizzico di brio anche al più classico dei look.

Via libera quindi sia alle più tradizionali che rivisitano quella maglia rigata con scollo a barca che Coco Chanel nel 1913 traghettò dal mondo marinaresco bretone (sapete che, poi, nel 1958 divenne parte della divisa ufficiale della Marina francese con 21 righe bianche e 21 blu?) alla sua boutique di Deauville, sia alle più vivaci che rievocano l’universo Missoni che da sempre ruota intorno alle righe multicolor spalmate su capi e accessori di ogni genere.

Oggi infatti le righe dipingono senza distinzioni pantaloni maschili dal taglio sartoriale e abiti bon ton da grande soirée, felpe e pullover dall’animo casual e bucket hat, tracolle che rimandano al ‘work in progress’ dei cantieri stradali, e clutch da sera modello "pasticcino" a più strati di crema e limone.

E poi ancora polo sporty e foulard charmant da avvolgere al collo o tra i capelli. Finanche il tailleur non resiste al fascino delle strisce orizzontali effetto gessato - noi vi proponiamo un binomio blazer e bermuda per un tocco sopra le righe - o i jeans che si rivestono di linee oblique denim su denim.

Insomma non c'è che l'imbarazzo della scelta, e a voi non resta che tracciare una riga (per restare in tema) nella nostra selezione e scegliere i vostri must have a strisce da avere nel guardaroba primaverile!

Polo a righe orizzontali spesse verde bosco e verde acqua ESSENTIEL ANTWERP

Boyfriend jeans a righe oblique denim su denim SANDRO PARIS

Borsa a tracolla a righe bianche e rosa OFF WHITE

Abito corallo con corpetto aderente e gonna ambia punteggiato da strisce gialle CAROLINA HERRERA

Credits: My Theresa

Foulard di seta a righe nere e marroni FENDI

Felpa con cappuccio a righe bianche e blu TOMMY HILFIGER

Gonna A-line a righe verticali bianche e azzurre JIL SANDER

Bucket hat a righe orizzontali e verticali bianche e rosse UNITED COLORS OF BENETTON

Tailleur con giacca doppio petto e bermuda con cintura in vita, il tutto avorio con righine a contrasto ZIMMERMANN

Tronchetti a punta con tacco medio a cono a strisce asimmetriche KALDA

Clutch morbida a righe bianche e gialle con tracolla chain MAX MARA

Camicia a righe bianche e azzurre con decorazioni floreali a contrasto ALEXANDER MC QUEEN

Pantaloni rosa a righe bianche con bottoni sul lato VICTORIA VICTORIA BECKHAM

Top a righe bianche e nere con mesh ed eco-pelliccia ZARA

Occhiali da sole con lente tonda su montatura a righe verdi e rosse GUCCI

