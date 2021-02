La lavorazione in tweed sarà un vero tormentone di primavera da indossare 24/7!

Tweed time: il tessuto che si attesta il primato per bon ton ed eleganza, torna in tutto il suo splendore per la primavera 2021.

Era la stoffa preferita da Coco Chanel, caratterizzata da una trama intrecciata in lana o cotone che foderava i tailleur couture più iconici e desiderati.

Il tweed del 2021 è colorato, leggero e sfrangiato, conservando sempre lo charme d’altri tempi che lo contraddistingue.

Pronte a scoprirlo nella nostra selezione?

Tenetevi forte perché abbiamo selezionato i capi e accessori in tweed più belli della Primavera Estate 2021!

(Credits: Amotea)

Il blazer dress in tweed di Amotea è reso unico da maniche costruite a sbuffo e grandi bottoni gioiello. #TweedBlazerDress

(Credits: Balmain)

Uno dei fiori all'occhiello di Balmain è il completo blazer/shorts in tweed colorato con maxi bottoni oro. É questa la divisa delle vere fashioniste. #BalmainSignature

(Credits: & Other Stories)

Un altro super trend della P/E 21 è la camicia over da lavoratore come questa di & Other Stories. #WorkInProgress

(Credits: Etro)

Il cappotto firmato Etro è in tweed scozzese multicolor con fondo cammello. #TweedCoat

(Credits: Chanel)

Il tweed è una delle tante firme della maison Chanel, che lo propone su abiti e accessori da sempre. Noi ci siamo innamorate di questa borsa modello 19 in pied de poule bianco e blu con divertenti tocchi di colore! #TweedBag

(Credits: Kocca)

Il color corallo riscalda sempre gli outfit di primavera come su questa giacchina firmata Kocca, un modello bon ton da abbinare ad abiti, gonne e pantaloni. #TweedJacket

(Credits: Les Copains)

Taglio anni 70 per l'abito midi di Les Copains, una proposta chic e "perbene", 100% made in Italy. #TweedMidiDress

(Credits: Maje)

Maje propone un set in tweed con finiture in jeans, un'idea originale che ci ha conquistate! #TweedSet

(Credits: Mango)

La giacca modello urban scozzese sarà un vero must, se poi è anche lavorata in tweed come questa di Mango, è il massimo! #OversizedTweed

(Credits: Manila Grace)

Quanto ci piace la proposta in pied de poule rosso e nero con bordi sfrangiati di Manila Grace, una giacca bon ton ma dalla grande personalità! #StatementTweedJacket

(Credits: Pinko)

Lunghezza midi, taschine e bottoni gioiello, la gonna di Pinko in tweed bianco è la quintessenza dello chic #Letweedcestchic

(Credits: Roger Vivier)

Roger Vivier propone il classico modello "Belle Vivier" in chiave originale data dalla stampa pied de poule nera e rosa. Scarpette deliziose nonché un match perfetto con il completo in tweed di Tory Burch che vi abbiamo inserito sotto. BelleVivierTweed

(Credits: Tory Burch)

Il completo in tweed rosa pastello di Tory Burch è so cute e un match perfetto con le "Belle Vivier" (vedi sopra!) #PastelTweed

(Credits: Valentino)

Il mini abito in tweed b&w di Valentino è eleganza daily allo stato puro. #OotdTweed

(Credits: YSL)

Il maxi blazer in tweed color vinaccia di YSL è un pezzo statement che potrete indossare in mille modi, il tasso fashion sarà alle stelle. #BlazerMania

(Credits: Zara)

Il top modello bustier di Zara ha bottoncini gioiello frontali che lo impreziosiscono. Siamo sicure che questo sarà un best seller di stagione che farà il sold out perché è troppo cute! #TweedBustier