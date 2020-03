Fronde, piante, fiori... Godiamoci un assaggio di primavera con i capi e gli accessori più "green" di stagione

In queste giornate "pesanti" avremmo tutte bisogno di una bella boccata d'ossigeno! La primavera sta esplodendo un po' ovunque e siamo circondati da gemme e boccioli, piante in fiore e verde che punteggia siepi e giardini.

Insomma, per noi costretti tra le mura di casa non è facile, ma c'è un modo per respirare un po' di questo risveglio primaverile (senza trasgredire). Come? Concedendoci un po' di moda botanical ad esempio!

Fiori e piante che sembrano arrivare da vecchi manuali di giardinaggio, saggi di botanica ed erboristica, protagonisti di abiti, gonne, camicie, pantaloni e, ovviamente accessori: sono loro i protagonisti della moda in stampa vegetale di questo momento!

Tra le foglie più amate del momento, la monstera deliciosa si merita il primo posto.

Ha scalzato la foglia di palma, sempre molto amata ma così tanto gettonata nelle scorse stagioni da essere diventata davvero un po’ troppo "evergreen"...



Concedetevi una pencil skirt decorata da foglie di monstera e vi sentirete subito più "green".

Via libera anche per le varietà vegetali più esotiche, ad esempio foglie e fiori hawaiani come l’hibiscus.



Questa stampa vegetale si presta particolarmente per i capi estivi: dal costume da bagno agli shorts, tutto ciò che grida a gran voce “spiaggia!” sarà la tela ideale su cui sbizzarrirsi con hawaian flower e palme esotiche.

Ma non ci sono solo foglie: la combo più bella è quella con i fiori! Per un abito chemisier così come per un wrap dress, questa "fantasia-bouquet" è perfetta, con quel tocco di freschezza in più che ben si sposa con il taglio dello scamiciato e dell'abito portafoglio.

Ma anche per i look più chic il Botanical non va di certo a nanna, basta sceglierlo a base nera o bordeaux, con disegni vegetali sul bianco per evocare la natura solamente suggerendola nei contorni.

Però il Botanical, come tutte le fantasie con personalità spiccata, va maneggiato con cura. No al total look per non rischiare di sembrare un’aiuola fiorita! Optate per l’alternanza abiti o accessori: se scegliete di indossare capi con foglie e boccioli, puntate su scarpe, borse e accessori tinta unita, dalle tonalità neutre per essere impeccabili.



Viceversa, concedetevi uno o due accessori botanical per dare respiro a un outfit casual composto di jeans boyfriend e felpa cropped.

Per aiutarvi a scegliere il pezzo botanical più adatto a voi e al vostro stile, abbiamo selezionato 12 capi e accessori stampa vegetale che vi faranno innamorare.

Ecco a voi i botanical must have!

VERSACE Leggings a fantasia botanical.

Credits: Net-a-Porter

TWINSET Tuta in popeline con motivi floreali vegetali.

Credits: Twinset

& OTHER STORIES Cerchietto con fantasia botanical.

Credits: & Other Stories

SFIZIO Abito chemisier in fantasia vegetale.

Credits: Sfizio

MELISSA ODABASH Costume intero con foglie di palma.

Credits: Mytheresa

MARNI Blusa in crepe con fantasia botanical.

Credits: Net-a-Porter

LES REVERIES Shorts con motivi floreali hawaiani.

Credits: Mytheresa

JOHANNA ORTIZ X H&M Abito midi chemisier con fantasia botanical.

Credits: H&M

H&M Espadrillas a tema botanical.

Credits: H&M

FENDI Giacca in drill di cotone coated in fantasia botanical.

Credits: Mytheresa

DOLCE & GABBANA Gonna a matita in seta stretch con foglie di monstera deliciosa.

Credits: Mytheresa

CAROLINA HERRERA Abito lungo chemisier con cintura con decorazioni vegetali.

Credits: Net-a-Porter

SEVENTY Abito con fantasia botanical.

Credits: Seventy

OTTOD'AME Tuta corta con fantasia estiva di fragole.

Credits: Ottod'Ame

DESIGUAL Abito con fantasia giungla in TencelTM Lyocell sostenibile.

Credits: Desigual