È proprio vero: le stagioni passano, ma le tendenze restano. Il pied-de-poule è un must per la stagione fredda.

Basta una trama per essere chic? La risposta è sì se parliamo di pied-de-poule il tessuto realizzato a intrecci bi-color. A renderlo così celebre è stato uno dei più grandi stilisti di tutti i tempi Christian Dior che alla fine degli anni Quaranta realizzò il packaging del famoso profumo Miss Dior.

Da allora questa trama è stata modernizzata attraverso l’uso di inusuali mix materici e giochi cromatici, intrecci verticali, orizzontali e diagonali, fino ad arrivare alle versioni più cool da indossare proprio per questo Autunno-Inverno 2018/2019. Tra le tante proposte viste in passerella spicca il mood urban di Off-White che aggiunge sui capi dalle linee asimmetriche un originale tocco giallo taxi.

Per le più tradizionaliste, non manca la versione micro firmata Givenchy, mentre, per le più audaci, assistiamo a un vero e proprio “ritorno di fiamma” con un pied de poule colorato di un intenso rosso bordeaux.

Nella gallery troverete i capi e gli accessori must in pied de poule per la nuova stagione.





BALENCIAGA Stivaletto a punta in lana pied de poule con tacco basso e logo in metallo dorato.

Credits: balenciaga.com

BALMAIN Borsa mini con tracolla a catena dorata e trama pied de poule.

Credits: mytheresa.com

DOLCE&GABBANA Gonna midi a vita alta con taglio asimmetrico.

Credits: net-à-porter.com

GIANVITO ROSSI Décolleté in lana pied de poule.

Credits: bergdorfgoodman.com

GIVENCHY Pantalone skinny in micro pied de poule.

Credits: net-à-porter.com

JOYS OF TUSCANY Orecchini in argento rodiato con pied de poule smaltati.

Credits: joysoftuscany.it

OFF-WHITE Abito monospalla e asimmetrico.

Credits: modaoperandi.com

REDVALENTINO Cappotto stile bon ton in misto lana.

Credits: mytheresa.com

SAINT LAURENT Maglione in lana e cashmere con girocollo a coste.

Credits: myredqueen.com

ZARA Cappotto doppio petto in pied de poule rosso-bordeaux.

Credits: zara.com