La frutta non è solo l'alleato di bellezza e benessere che non può mancare nella vostra dieta ma anche il trend fashion che darà un twist ai look estivi

Pronte a fare il pieno di vitamine per l'estate? No, non parliamo (solo) dell'alimentazione ma anche del guardaroba, of course! La frutta infatti, oltre a essere tra gli alimenti indispensabili alla base di qualsiasi dieta equilibrata, è anche un prezioso alleato di stile, pronto a dare un boost di energia e buonumore a tutti i vostri outfit.

Ciliegie, arance, limoni, banane, mele, fragole, kiwi, ananas e chi più ne ha più ne metta! Una vera e propria macedonia fashion che regalerà all'istante un tocco giocoso e colorato al vostro stile quotidiano.

Se un abito o una gonna vi sembrano eccessivi, potete puntare anche solo su un costume da bagno o su un accessorio, come una borsa o un paio di orecchini, perfetti per rendere speciale anche la mise più sobria.

Insomma, a voi la scelta di come dosare al meglio questa tendenza super funny. Noi intanto abbiamo preparato una lista di pezzi tutti frutti che vi conquisterà al primo sguardo!

Minidress stampa limoni REFORMATION

Credits: thereformation.com

Midi dress stampa macedonia WAREHOUSE su Zalando

Credits: zalando.it

Orecchini a ciliegia ZARA

Credits: zara.com

Maglia con mele GUCCI

Credits: mytheresa.com

Clutch a forma di limone & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Top ciliegie TOPSHOP

Credits: topshop.com

Gonna midi con banane LOUCHE su Zalando

Credits: zalando.it

Body stampa agrumi MONKI su Zalando

Credits: zalando.it

Borsa con fragole DOLCE & GABBANA

Credits: net-a-porter.com

Minidress con limoni H&M

Credits: hm.com

Midi dress stampa tutti frutti HVN

Credits: net-a-porter.com

Wrap dress stampa limoni CHINTI & PARKER su Zalando

Credits: zalando.it

Camicia con fruttini stampati PENCE 1979

Credits: pence1979.com

Carré in seta con banane MANTERO 1902

Credits: mantero.com