Il rosa intenso che si fonde con il magenta è la nuance più glamour dell’estate. Sexy, vivace ed elegante, via libera al fucsia su capi e accessori must have di stagione



Fucsia is the new black. Nel senso che questo colore ultra glam va bene con tutto e in ogni occasione.

La nuance, il cui nome deriva dal fiore della pianta Fuchsia, è da sempre amatissima da stilisti e passerelle, al punto che la sua variante più brillante viene chiamata appunto fucsia fashion (o anche Ciliegia Hollywood).

Quindi per sentirsi diva dentro e fuori come una celeb il colore è uno solo.

Dall’alba al tramonto e viceversa, il fucsia vi vestirà h24: indossatelo di mattina in spiaggia, optando per un prendisole e un costume intero.

Per chi non fosse ancora in vacanza, anche l’outfit da ufficio grida a gran voce “Fucsia, I love You!”



Un paio di pantaloni a palazzo in satin - con quel finish lucido molto chic - o una blusa in seta vi renderanno subito "powerful"!

E per la sera? Non c’è palette più indicata di quella del rosa fuso al magenta: dal wrap dress al tubino in pizzo, dalla gonna fluida alla camicetta a pois, fate del fucsia il vostro BFF delle serate estive e non sbaglierete mai, mai, mai.



Abbiamo selezionato 20 capi, accessori e scarpe in fucsia che vi faranno innamorare follemente di questa tinta cool & glam.

Pronte a rifarvi gli occhi (e poi il guardaroba)?





OYSHO Abitino prendi-sole modello wrap dress con volant.



Photo Credits: Oysho







GIOSEPPO Sandali con tacco in suede fucsia.



Photo Credits: Gioseppo







MANGO Abito lungo con fondo fucsia e linee a zig zag nere.



Photo Credits: Mango



ZARA Pantaloni larghi satinati.



Photo Credits: Zara



GIVENCHY Blusa di seta color fucsia.



Photo Credits: Mytheresa







GUCCI Pantaloni color fucsia.



Photo Credits: Mytheresa







STELLA MCCARTNEY Gonna in seta color fucsia.



Photo Credits: Mytheresa







THE ATTICO Blazer color fucsia.



Photo Credits: Mytheresa







MAX MARA Abitino smanicato con gonna a pieghe.



Photo Credits: Mytheresa



STYLAND Shorts color fucsia.



Photo Credits: Farfetch



SALVATORE FERRAGAMO Portafogli in pelle color fucsia.



Photo Credits: Salvatore Ferragamo







PRADA Borsa in pelle color fucsia con borchie metalliche.



Photo Credits: Farfetch







GIANLUCA CAPANNOLO Abito fluido in fucsia.



Photo Credits: Farfetch



DOLCE & GABBANA Abito midi con maniche lunghe in pizzo.



Photo Credits: Net-a-Porter







EQUIPMENT Camicia fucsia con pois neri.



Photo Credits: Net-a-Porter







BALENCIAGA Scarpe slingback in satin fucsia.



Photo Credits: Balenciaga



BE POPSY Costume intero fucsia con dettaglio cut-out e cuore rosso.



Photo Credits: Be Popsy



FABIENNE CHAPOT Gonna lunga color fucsia con fantasia animalier zebrata in rosso.



Photo Credits: Fabienne Chapot







IMPERIAL Abito lungo a mezze maniche con fiocco.



Photo Credits: Imperial







SERGIO ROSSI Pumps in satin fucsia con fiocco e inserti di cristallo.



Photo Credits: Sergio Rossi