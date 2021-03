Proprio come la divina B.B., anche noi amiamo alla follia i quadretti Vichy: ecco i capi e gli accessori must declinati su questa stampa iconica!

Tra le stampe che ci fanno subito venire in mente la bella stagione (e anche le vacanze al mare, seppur ancora lontane!), questa è senz'altro in cima alla lista. Parliamo del Vichy, il pattern a quadretti reso iconico da diverse dive nel corso degli anni 50/60. Una su tutte, inutile dirlo, la splendida Brigitte Bardot. L'attrice francese adorava talmente tanto questa stoffa da sceglierla persino nel giorno delle sue nozze nel 1959 con il collega Jacques Charrier: l'abito a ruota firmato dallo stilista Jacques Esterel declinato su quella fantasia bon ton a quadretti bianchi e rosa era una vera delizia per gli occhi, non trovate?

E di questo modello a quadretti azzurri e bianchi ne vogliamo parlare?

Ebbene, più di 60 anni dopo, il Vichy continua ancora a emozionarci, proprio per quel tocco girlish, fresco e spensierato che sa regalare al look.

Le combinazioni che ci piacciono di più sono quelle giocate sulle nuance pastello come appunto il rosa, l'azzurro, il lilla e il verde ma anche i colori più intensi e brillanti come il blu, il viola o l'arancio super vitaminico non deludono mai.

Dall'abito midi iper sofisticato, alla blusa morbida con volant da indossare anche con un semplicissimo paio di jeans per dargli il giusto twist. Dal micro cardigan alla pencil skirt, passando per borse e accessori stilosi, senza naturalmente dimenticare un bel costume a due pezzi da sfoderare prontamente quando (e se) potremo finalmente andare al mare.

Insomma il piatto è ricco di offerte glamour: ora sta a voi scegliere le varianti che vi convincono di più!

Abito midi con bottoncini perlati ALESSANDRA RICH

Credits: net-a-porter.com

Tracolla con perline STAUD

Credits: net-a-porter.com

Gilet a quadretti LA VESTE

Credits: lavestelaveste.com

Gonna a matita ALTUZARRA

Credits: mytheresa.com

Minidress con fiocco VICTORIA VICTORIA BECKHAM

Credits: mytheresa.com

Scruchies J CREW

Credits: jcrew.com

Camicetta HAVEONE

Courtesy of Press Office

Trench GENNY

Credits: genny.com

Friulane LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Quadretti e fiori sull'abito firmato REDValentino

Credits: redvalentino.com

Blusa H&M

Credits: hm.com

Pantaloni a sigaretta ZARA

Credits: zara.com

Borsa shopper LANCEL

Credits: lancel.com

Twin-set in maglia STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Cardigan MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni cropped MIU MIU

Credits: net-a-porter.com

Chemisier lungo CAROLINE CONSTAS

Credits: mytheresa.com

Costume due pezzi CALZEDONIA

Credits: calzedonia.com

Blusa con maniche a sbuffo MAISON CLEO

Credits: maisoncleo.com