La Primavera è arrivata ma il vostro armadio ha bisogno di un "refresh"? Partite da questi 8 capi!



Ormai ci siamo, la Primavera è nel pieno della sua esplosione ovunque! Se ne sono accorti tutti, tranne il vostro guardaroba? No panic! Ci pensiamo noi a suggerirvi 8 fantastici pezzi con cui dare il benvenuto alla bella stagione.

Se finora il vostro armadio languiva tra colori scuri, cappotti e maglioni, preparatevi: è ora di buttarsi tra fiori, tinte chiare e accessori perfetti per godersi il momento!

Vi basterà partire con questi 8 must have, selezionati tra le tendenze più forti della PE 2019, per sentirvi subito "a tema".

3, 2, 1 ... Pronte?





L'abito a fiori





Non c'è bisogno di dirlo: basta un floral dress per sentire subito profumo di Primavera! Questo di & Other Stories è romantico e vintage allo stesso tempo!





La borsa in paglia





Cosa c'è di meglio di una borsa nuova per segnare il passaggio alla bella stagione? Il modello su cui puntare è il secchiello con dettagli in paglia, come quello firmato Gianni Chiarini, vi sentirete già in vacanza (almeno con il pensiero).





Il completo rosa confetto





Primavera, stagione di matrimoni e cerimonie: il look più cool? Quello composto dal completo tailleur giacca pantalone in rosa baby, il vero tormentone del momento! Quello di Sandro Paris si indossa, volendo, anche per un aperitivo con le amiche!





Le scarpe bianche





Che si tratti di un paio di décolleté o delle classiche ballerine, il diktat è uno solo: "total white"! Le slingback di Casadei sono perfette in ogni occasione e h24.









Un paio di occhiali da sole





Certo, sono fondamentali anche in inverno ma con la bella stagione volete non conedervi un paio di sunglasses nuovi-nuovi? Il modello giusto ha montatura e lenti ton su ton color cipria, come quelli di Swarovski.





Gli orecchini "bold"





Ok le perle chic, ok i "punti luce", ok a cerchi e cerchietti. Ma è arrivato il momento di osare! Sceglietene un paio "oversize", pendenti e con dettagli in madreperla come quelli di Topshop.





La blusa dal sapore vintage





In stampa Vichy, con bottoni e maniche a tre quarti. La blusa di Mango si ispira alle dive deglia nni 50 come Brigitte Bardot ed è perfetta sia con i jeans che con la gonna plissé.





L'abito di jeans





Midi, con cintura in vita e bottoncini: il denim dress è il capo ideale per le mezze stagioni. Quello firmato Tory Burch, poi, ha delle ruches davanti molto preppy!