Come Julia Roberts in Pretty Woman: i pois (in bianco e marrone) sono un trend della primavera



È una delle scene iconiche di "Pretty Woman", uno dei film più famosi (e amati) degli ultimi decenni. Julia Roberts, alias Vivian, partecipa a una partita di polo con un look degno di una first lady americana.

Abito a pois bianchi su fondo marrone, con cappello in paglia con fascia abbinata e guantini bianchi, simboleggiano l'elegantissima metamorfosi di quella che fino a poche ore prima era una prostituta reduce da un trattamento poco carino da parte delle commesse-arpie di una prestigiosa, e snobissima, boutique di Rodeo Drive.



In questa rilettura della favola di Cenerentola, perché così potremmo definire questa pellicola degli anni 90, lo stile ha un ruolo fondamentale. Ed è soprattutto questo abito (insieme a quello un po' più succinto dell'inizio) nell'immaginario comune quando si pensa a Pretty Woman. E dato che la moda è eterno ritornare, ecco che la primavera 2018 si ritrova a citare proprio questo film da Golden Globes.











I pois bianchi su fondo marrone sono, da Zara ai brand più alti, un must di stagione per chi ama i polka dots. E non solo sugli abiti, ma anche su cappelli, scarpe, completi top e pantaloni, clutch a bustina.

Se amate questo film e lo stile della sua protagonista, non perdete l'occasione di vestire i suoi panni, nella versione più chic.





MANGO Abito a manica corta con stampa a pois.



Credits: mango.com







COMME DES GARCON Clutch a bustina con zip.



Credits: farfetch.com







MAISON MICHEL Cappello a tesa larga con dettaglio in seta a pois.



Credits: net-a-porter.com







ZARA Scarpe sling back con tacco kitten e fiocco.



Credits: zara.com







ASPESI Abito a pois con scollo tondo.



Credits: farfetch.com



RACIL Top incrociato e pantalone cropped in seta a pois.



Credits: net-a-porter.com







ZIMMERMAN Bikini con ruches e slip a vita alta.



Credits: stylebop.com







ESPRIT COLLECTION Abito con scollo tondo.



Credits: zalando.com