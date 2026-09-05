Back to gym: i nuovi must-have per tornare ad allenarsi con stile
Back to gym? Sì, ma con stile. Settembre infatti porta con sé la voglia di riprendere le buone abitudini e, tra un nuovo abbonamento in palestra e una lezione di pilates da prenotare, anche il nostro guardaroba sportivo torna sotto i riflettori. Perché diciamolo, se ricominciare ad allenarsi dopo la pausa estiva può richiedere un piccolo sforzo, farlo con un look che ci piace può essere un ottimo incentivo, non credete?
Per las stagione autunno-inverno 2026, il vero protagonista del back to gym è infatti l’activewear, sempre più vicino per estetica ai capi del guardaroba quotidiano. Leggings, bra sportivi, top, shorts e completi coordinati non sono più oggi dei semplici alleati per il workout, ma diventano parte di un modo di vestire che mette insieme funzionalità e soprattutto tendenze.
Tra le proposte dei brand per questa nuova stagione troviamo set coordinati, pantaloni joggers, reggiseni sportivi. Non mancano felpe morbide e oversize, shorts con vita elasticizzata e slip integrati e pullover corti con cordini regolabili.
E così, che il vostro obiettivo sia tornare sul tapis roulant, dedicarvi a una sessione di yoga o affrontare un allenamento più intenso, è il momento giusto per fare un check del guardaroba e aggiungere qualche nuovo pezzo. Dai set minimal nei colori neutri alle nuance più vivaci, passando per sneakers tecniche e accessori pratici: ecco cosa mettere nella wishlist per ripartire con la giusta dose di motivazione.
Back to gym : cosa indossare per il ritorno al workout
ADIDAS
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H&M Move
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PUMA
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NEW BALANCE
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KAPTEN &SON
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NIKE
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UNDER ARMOUR
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UNIQLO
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ALO YOGA
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FREDDY
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LULULEMON
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OYSHO
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THE NORTH FACE
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LNDR
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