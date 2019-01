Se siete tra le fortunate che hanno già in mente una fuga sulla neve nei prossimi mesi (per la "settimana bianca" o anche solo un weekend) questo articolo è dedicato a voi!

Perchè, se parliamo di montagna, il bianco è un vero e proprio must! Declinato su piumini e accessori sporty-chic è perfetto da sfoggiare nelle località sciistiche più amate ma anche in città. Pur essendo il “non colore” per eccellenza è sinonimo di purezza e charme.

Per uno stile skiwear impeccabile e per non passare inosservate, vi consigliamo di giocare sulle texture puntando su dettagli lavorati in tricot, eco-fur, materiali metallici o superfici a specchio, infine potrete concedervi qualche vezzo di colore a contrasto fluo o ton sur ton.

Se invece ambite a svettare in cima al trono di Regina delle Nevi vi consigliamo la versione più sofisticata e monocromatica in total- white.

Ecco i nostri must have per un weekend sulle piste da sci e dintorni:







CHRISTIAN DIOR Doposci bianchi con logo dorato in vista e dettagli metallici.

DIESEL Occhiali da sole in acetato e montatura ovale.

FUSALP Giacca da sci bianca con cappuccio realizzata in tessuto tecnico.

GIVENCHY Pullover lavorato in lana e cashmere.

MAX MARA Cappotto bianco in lana e cashmere con cintura stretta in vita.

MICHAEL MICHAEL KORS Zainetto extra-small in pelle bianca con decorazioni in metallo dorato.

MONCLER Pantalone bianco in tessuto tecnico stretch.

SISLEY Berretto in lana con pom pom.

ZARA Maglione oversize bianco lavorato.

FABIANA FILIPPI Non solo neve, ma anche relax, magari in una super spa tra i monti! Rigorosamente con il morbido kimono in spugna della linea "My Private Life".

