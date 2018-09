Quando il lurex chiama, la moda risponde: l’imperativo di questa stagione è brillare!



Missione brillantezza: stiamo parlando di lurex, il materiale più shiny della stagione.

Chi di noi non vorrebbe splendere di luce propria (e non solo)? Grazie al lamé saremo libere di farlo mattina e sera con assoluta nonchalance.

Il lurex, infatti, non è invasivo come paillettes o cristalli e ha il potere di apparire “low profile” rimanendo eccentrico e “luccicoso”.

Insomma, sarà il nostro migliore alleato per non passare inosservate con stile ed eleganza. Il tip di stagione? Non riservatelo solo ed esclusivamente alla sera ma sfoggiatelo anche di giorno, grazie al mix con capi più basic!

Scegliete il pezzo che fa per voi tra le nostre proposte 100% lurex!





Maxi maniche e maxi brillantezza per l'abitino silver di Solace London. (Credits: Net-a-Porter)

Il maglioncino floreale di Pennyblack è bordeaux con inserti in lamé. (Credits: Pennyblack)

Il blazer color melanzana di Tagliatore 0205 darà brio anche ai look da ufficio. (Credits: Tagliatore 0205)





Anche lo streetwear può essere total lurex con le sneaker argento di Vans. (Credits: Zalando)

La gonna plissé di Max & Co brilla al punto giusto. (Credits: Max & Co)

Il top in maglia laminata di M Missoni è raffinato ed essenziale. (Credits: Farfetch)

Anche le sock sneakers di Balenciaga si vestono di lamé per la nuova stagione. (Credits:Matchesfashion)

Finish metallico per l'abito a portafoglio di Glamorous. (Credits: Zalando)

Il pullover senape di Gazel è in ciniglia. (Credits: Gazel)

Glitter minimal per la t-shirt di Dondup. (Credits: Farfetch)

Effetto rainbow per la gonna in total lurex di Circus Hotel. (Credits: Farfetch)

La "Cenerentola del 2018" indossa solo le slingback di Aquazzurra in lurex bronzo. (Credits: Aquazzurra)