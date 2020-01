Run baby run! Perchè il vero workout passa (anche) dal guardaroba sportivo. Ecco le ultime novità sullo sportwear!

Correre, saltare, squat! Dopo le vacanze natalizie scatta (quasi sempre) la voglia di una drastica remise in forme. Certo, a molte di voi sembrerà una mission impossible ma vi basterà stimolare il buon umore con un po’ di shopping per raggiungere l’obiettivo.

Avete già scaldato i muscoli? E’ arrivato il momento di indossare un abbigliamento fitness very cool. Via libera a t-shirt, bra, canotte in tessuto tecnico, leggings sportivi e traspiranti, pantaloni da jogging, shorts, felpe, saranno i vostri migliori alleati per allenamenti in palestra e all’aria aperta.

Infine, per aggiungere un tocco street vi suggeriamo di puntare su dettagli eighties dalle tonalità vitaminiche e fluo come il rosa shocking, il giallo, il verde fluorescente o ultraviolet.

Insomma, pronte per l’ultimo step? Ecco 11 capi d'abbigliamento da palestra che vi porteranno dritte al traguardo! Let’s go win!

ADIDAS T-shirt 3 stripes run colore blu.

Credits: adidas.it

FILA Sneakers Ray Ice WMN black pink neo.

Credits: fila.com

FREDDY Leggings in tessuto stretch con logo laterale.

Credits: freddy.com

KAPPA Felpa con cappuccio in woven.

Credits: kappa.com

LOTTO Maglia athletica W III Sweat.

Credits: lotto.it

NIKE Bra a sostegno elevato impact.

Credits: nike.com

OYSHO Leggings con stampa dorata.

Credits: oysho.com

PUMA Short verde scuro training own it.

Credits: eu.puma.com

REEBOK Scarpe zig kinetica concept type 1.

Credits: reebok.it

TOMMY HILFIGER Giacca blu full zip con cappuccio.

Credits: it.tommy.com

UNDER ARMOUR Maglia in tessuto stretch con collo altro.

Credits: underarmour.it