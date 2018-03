Sarà una stagione all’insegna della leggerezza…I capi e gli accessori con le piume dominano le nuove collezioni per la Primavera-Estate 2018.

Non solo per party, cene ed eventi mondani: per la primavera 2018 le piume contagiano il guardaroba da tutti i giorni e diventano quel dettaglio su cui puntare per dare carattere ai look quotidiani e renderli più femminili che mai.

Lanciate dai grandi nomi della moda, avevano già conquistato le passerelle dell’autunno-inverno, ma si preparano a tornare anche in questa stagione e a farsi largo tra le tendenze più gettonate del momento.

Da Céline a Saint Laurent, da Prada a Maison Margiela, non c’è griffe (o marchio di moda low cost) che non abbia inserito le piume nelle proprie collezioni d'abbigliamento e, ora è che la bella stagione sta per entrare davvero nel vivo, a voi non resta che darvi da fare con lo shopping e cominciare a indossarle dall’alba al tramonto.

Questa primavera le piume fanno capolino su capispalla, abiti da sera, borse e piccole accessori, impreziosiscono l’orlo di gonne midi e pantaloni, arricchiscono il cinturino di sandali e décolleté: dunque avete diverse opzioni a disposizione e potrete indossarle in total look, come vere dive di Hollywood, o a piccoli tocchi.

In occasione di matrimoni e cerimonie eleganti potrete optare per abiti da cocktail o jumpsuit "piumate", assicurandovi così lo scettro di invitate meglio vestite; nel quotidiano invece vi basterà indossare un solo capo con le piume per aggiungere un tocco di glamour anche ai look più semplici. Una giacca di jeans, una felpa, un top: non servirà altro per farvi notare!

Se anche voi non vedete l'ora di cavalcare il trend, ecco una selezione di capi e accessori con le piume su cui mettere gli occhi!





BLUMARINE Vestito in tweed con le piume

Credits: farfetch.com





ALEXANDER WANG Secchiello nero in pelle con le piume

Credits: netaporter.com





PRADA Soprabito in seta con ricami e piume

Credits: mytheresa.com





ZARA Sandali gioiello con tacco mini e piume

Credits: zara.com





HELMUT LANG Top in cotone con piume su un lato

Credits: mytheresa.com





MIU MIU Ballerine in pelle con piume e cristalli

Credits: mytheresa.com





J.CREW Pullover grigio con piume sui polsini

Credits: netaporter.com





GUESS Giacca di jeans cropped con le piume

Credits: guess.eu





THE VOLON Borsa a secchiello metallizzata con dettaglio in piume

Credits: netaporter.com





SALONI Jumpsuit lunga smanicata con le piume

Credits: netaporter.com









OSCAR DE LA RENTA Orecchini fucsia con le piume

Credits: netaporter.com





N°21 T-shirt oversize con le piume

Credits: farfetch.com





FRAME Jeans a vita alta con piume sull’orlo

Credits: mytheresa.com





ALEXANDER MCQUEEN Clutch con piume e cristalli Swarovski

Credits: mytheresa.com





GIANVITO ROSSI Décolleté in raso nero con le piume

Credits: mytheresa.com